Городовой / Город / От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не яйца и не сметана: что добавить в тесто – выпечка воздушнее перины и нежнее облака Полезное
До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского Город
Единая система такси 2026: Петербург готовится к революции перевозок Город
С февраля по март фикусу Бенджамина - важнее влаги: 1 ложка подарит пышную зелень на весь год Полезное
В каком районе Санкт-Петербурга находится станция метро Петроградская? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков

Опубликовано: 6 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков
От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На набережных Санкт-Петербурга могут разместить систему мониторинга для контроля за людьми, выходящими на лед. Инициатором обращения в ГУ МЧС России по региону стал депутат ЗакСа Алексей Цивилев.​

Люди нередко пренебрегают рисками, особенно в периоды оттепели, когда снег скрывает трещины и слабый лед.

Цивилев в своем телеграм-канале привел свежий случай с хоккеистами клуба «Шанхайские драконы», устроившими показательную тренировку на льду Фонтанки, что лишь подчеркнуло недооценку опасности даже профессионалами.​

Предложение содержит два основных пункта. Первый — регулярное и доступное информирование жителей через городские порталы и СМИ с публикацией замеров толщины льда на водоемах и указанием опасных зон.

Второй — монтаж автоматизированных охранных модулей на популярных подходах к воде, таких как причалы и лестницы; они с датчиками движения будут издавать звуковые или голосовые сигналы при приближении к льду.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью