От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков

На набережных Санкт-Петербурга могут разместить систему мониторинга для контроля за людьми, выходящими на лед. Инициатором обращения в ГУ МЧС России по региону стал депутат ЗакСа Алексей Цивилев.​

Люди нередко пренебрегают рисками, особенно в периоды оттепели, когда снег скрывает трещины и слабый лед.

Цивилев в своем телеграм-канале привел свежий случай с хоккеистами клуба «Шанхайские драконы», устроившими показательную тренировку на льду Фонтанки, что лишь подчеркнуло недооценку опасности даже профессионалами.​

Предложение содержит два основных пункта. Первый — регулярное и доступное информирование жителей через городские порталы и СМИ с публикацией замеров толщины льда на водоемах и указанием опасных зон.

Второй — монтаж автоматизированных охранных модулей на популярных подходах к воде, таких как причалы и лестницы; они с датчиками движения будут издавать звуковые или голосовые сигналы при приближении к льду.​