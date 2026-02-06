Городовой / Полезное / Куда переезжают москвичи: города России, которые обошли столицу - жить в них ничуть не хуже и дешевле
Куда переезжают москвичи: города России, которые обошли столицу - жить в них ничуть не хуже и дешевле

Опубликовано: 6 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Городовой ру

Когда миллионы жителей регионов стремятся в столицу, сами москвичи задумываются о переезде. Для уставших от мегаполиса переезд в места потише, но с высоким уровнем жизни становится попыткой вернуть себе право на тишину и размеренность. Популярные города и регионы для смены места жительства москвичей перечислил блогер Марк Еремин.

Куда уезжают из Москвы и почему

Города в паре часов езды от Москвы

Для тех, кто не готов резко оборвать все связи со столицей, популярными направлениями становятся: Калужская, Тульская, Тверская области, города Золотого кольца.

Крупные города с хорошей инфраструктурой

Частый выбор тех, кто ценит городской комфорт (кафе, культурную жизнь, хорошие школы и современную медицину) по ценам ниже московских: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.

Мягкий климат и море

Для тех, кто хочет полной «перезагрузки», близости к морю и теплу, решением становится Краснодарский край, Сочи, Адыгея.

Живописные пейзажи и другая атмосфера

Кто хочет не просто спокойствия, а жизни в живописном уголке уникальной природы и архитектуры, ищет новый дом в Калининграде, Карелии, во Владивостоке, на Алтае, на Байкале.

Популярные города для переезда из Москвы

  • Калуга
  • Тула
  • Ярославль
  • Нижний Новгород
  • Казань
  • Тюмень
  • Калининград
  • Краснодар

Как понять, что действительно стоит переезжать, а не съездить в отпуск

Есть простой тест, как себя проверить.

  • Если вы мечтаете о переезде только после тяжёлой недели или вернувшись из отпуска, а через пару дней в привычном ритме всё снова становится «нормально» — скорее всего, вам не хватает качественного отдыха.

  • Если мысль о переезде приходит даже в хорошие, стабильные периоды, когда вроде бы всё благополучно, то это сигнал, что, возможно, текущий образ жизни себя исчерпал.

Ранее Городовой рассказывал, в каких российских городах особая, "заграничная" атмосфера.

Алина Владимирова
