Куда переезжают москвичи: города России, которые обошли столицу - жить в них ничуть не хуже и дешевле

Когда миллионы жителей регионов стремятся в столицу, сами москвичи задумываются о переезде. Для уставших от мегаполиса переезд в места потише, но с высоким уровнем жизни становится попыткой вернуть себе право на тишину и размеренность. Популярные города и регионы для смены места жительства москвичей перечислил блогер Марк Еремин.
Куда уезжают из Москвы и почему
Города в паре часов езды от Москвы
Для тех, кто не готов резко оборвать все связи со столицей, популярными направлениями становятся: Калужская, Тульская, Тверская области, города Золотого кольца.
Крупные города с хорошей инфраструктурой
Частый выбор тех, кто ценит городской комфорт (кафе, культурную жизнь, хорошие школы и современную медицину) по ценам ниже московских: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.
Мягкий климат и море
Для тех, кто хочет полной «перезагрузки», близости к морю и теплу, решением становится Краснодарский край, Сочи, Адыгея.
Живописные пейзажи и другая атмосфера
Кто хочет не просто спокойствия, а жизни в живописном уголке уникальной природы и архитектуры, ищет новый дом в Калининграде, Карелии, во Владивостоке, на Алтае, на Байкале.
Популярные города для переезда из Москвы
- Калуга
- Тула
- Ярославль
- Нижний Новгород
- Казань
- Тюмень
- Калининград
- Краснодар
Как понять, что действительно стоит переезжать, а не съездить в отпуск
Есть простой тест, как себя проверить.
-
Если вы мечтаете о переезде только после тяжёлой недели или вернувшись из отпуска, а через пару дней в привычном ритме всё снова становится «нормально» — скорее всего, вам не хватает качественного отдыха.
-
Если мысль о переезде приходит даже в хорошие, стабильные периоды, когда вроде бы всё благополучно, то это сигнал, что, возможно, текущий образ жизни себя исчерпал.
Ранее Городовой рассказывал, в каких российских городах особая, "заграничная" атмосфера.