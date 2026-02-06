В каком районе Санкт-Петербурга находится станция метро Петроградская?

Станция метро «Петроградская» находится в Петроградском районе Санкт‑Петербурга — сердце исторической Петроградской стороны. Это не просто точка на карте, а своеобразный портал в атмосферу старого Петербурга: здесь узкие улицы соседствуют с парадными доходными домами, а дух Серебряного века чувствуется в каждом переулке.

Почему именно Петроградский район?

Петроградский район — один из самых камерных и атмосферных в городе. Он расположен на островах: Петроградском, Аптекарском, Заячьем и других. Когда‑то это была окраина, а сегодня — престижный район с особой аурой: здесь меньше туристов, чем у Невского, но больше «настоящего» Петербурга.

Станция «Петроградская» (открыта в 1963 году) стала важным транспортным узлом, связавшим Петроградскую сторону с остальным городом. Её выход ведёт прямо на Каменноостровский проспект — одну из самых красивых магистралей района.

Интересные факты

Станция названа не просто по району, а в память о периоде, когда город именовался Петроградом (1914–1924). Это редкий случай, когда топоним сохранил отсылку к краткому, но значимому этапу в судьбе Петербурга.

В отличие от сталинских «дворцов метро», «Петроградская» — образец сдержанного модернизма 1960‑х. Здесь нет мрамора и золотых вензелей, но есть изящество линий и функциональность, характерные для эпохи оттепели.

От «Петроградской» легко добраться до: