Городовой / Вопросы о Петербурге / В каком районе Санкт-Петербурга находится станция метро Петроградская?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бежевый, на пенсию: этот цвет заменит его весной-2026 - подойдет каждой женщине Полезное
Даже 100-километровые пробки не взбесят: лайфхак от психолога – и никаких нервных срывов Полезное
Первый эшелон свободы: Петербург оживил историю 1943-го Город
Входящий звонок и сброс: кто так делает и зачем - объяснение эксперта Полезное
Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В каком районе Санкт-Петербурга находится станция метро Петроградская?

Опубликовано: 6 февраля 2026 16:25
 Проверено редакцией
дом, дорога, машины
В каком районе Санкт-Петербурга находится станция метро Петроградская?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Станция метро «Петроградская» находится в Петроградском районе Санкт‑Петербурга — сердце исторической Петроградской стороны. Это не просто точка на карте, а своеобразный портал в атмосферу старого Петербурга: здесь узкие улицы соседствуют с парадными доходными домами, а дух Серебряного века чувствуется в каждом переулке.

Почему именно Петроградский район?

Петроградский район — один из самых камерных и атмосферных в городе. Он расположен на островах: Петроградском, Аптекарском, Заячьем и других. Когда‑то это была окраина, а сегодня — престижный район с особой аурой: здесь меньше туристов, чем у Невского, но больше «настоящего» Петербурга.

Станция «Петроградская» (открыта в 1963 году) стала важным транспортным узлом, связавшим Петроградскую сторону с остальным городом. Её выход ведёт прямо на Каменноостровский проспект — одну из самых красивых магистралей района.

Интересные факты

Станция названа не просто по району, а в память о периоде, когда город именовался Петроградом (1914–1924). Это редкий случай, когда топоним сохранил отсылку к краткому, но значимому этапу в судьбе Петербурга.

В отличие от сталинских «дворцов метро», «Петроградская» — образец сдержанного модернизма 1960‑х. Здесь нет мрамора и золотых вензелей, но есть изящество линий и функциональность, характерные для эпохи оттепели.

От «Петроградской» легко добраться до:

  • Кировского завода (трамвай № 40 — один из самых длинных маршрутов города);
  • Елагина острова (автобус до парка);
  • центра (через Троицкий мост — 15 минут пешком).
  • Но главное — здесь начинается множество пеших маршрутов для тех, кто хочет увидеть «неоткрыточный» Петербург.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью