С февраля по март фикусу Бенджамина - важнее влаги: 1 ложка подарит пышную зелень на весь год

Фикус - частый гость в домах и офисах. Особенно любим фикус Бенджамина. Его популярность объясняется просто. Растение неприхотливо и не требует сложного ухода. Однако, чтобы зеленый питомец всегда радовал глаз пышной зеленью, важно обеспечить ему полноценное питание. Правильный выбор удобрений и своевременные подкормки — залог его красоты и здоровья.

Существует огромный выбор различных «доппингов» для декоративных растений. Однако многие цветоводы отдают предпочтение именно натуральным средствам. Они более доступны и не менее эффективны магазинных аналогов, считает эксперт канала «Цветущий мир Виктории».

Древесная зола для фикуса Бенджамина

Одним из полезных удобрений для фикуса является древесная зола. Она богата калием, фосфором и другими полезными элементами. Для подкормки растения из золы необходимо приготовить настой. Одну чайную ложку сырья залейте литром кипятка и дайте настояться неделю. Полученной смесью необходимо аккуратно под корень полить растение. Кроме того, зола может служить отличной защитой от вредителей.

«Важно, чтобы зола была использована от сгорания твердых пород деревьев, а лучше березы. Садовый мусор для создания удобрения использовать нельзя. Также не рекомендуется сжигать пластик», - поделилась опытом цветовод Людмила из Рязани.

Важное предостережение

Не забудьте, что даже самые лучшие удобрения могут принести вред при неправильном применении. Всегда соблюдайте дозировку. Лучше недокормить растения, чем перекормить. Признаками переизбытка питательных веществ могут быть разными. Например, появление солевого налета на поверхности почвы, увядание листьев, замедление роста, а иногда и появление ожогов на краях листьев. Если вы заметили подобные симптомы, то рекомендуется прекратить подкормки или пересадить растение.

