Будто за границей побывали: 3 города в России, где как в Европе - покой, чистота, порядок

Мечтаете о путешествии в места, где царят покой, чистота и европейская атмосфера, но чтобы без виз и языкового барьера? В России есть несколько удивительных городов, которые не уступают в обаянии европейским курортам. Путешественники с опытом назвали три города, где туристов ждет особый уклад жизни, ухоженные улицы и ощущение, будто оказался в другой стране.

Светлогорск, Калининградская область

Этот небольшой город на берегу Балтийского моря кажется застывшей во времени европейской жемчужиной. Здесь нет суеты больших курортов, зато есть черепичные крыши старинных вилл, мощёные улочки и утопающие в зелени променады, которые словно переносят в Германию или Прибалтику. Воздух здесь всегда свеж от смеси морского бриза и аромата сосен. Инфраструктура полностью отвечает запросам жителей и гостей, а до столицы региона — Калининграда — можно добраться всего за 40 минут на пригородном поезде. Идеальное место для тех, кто ценит природную красоту, морской климат и камерную атмосферу.

Тула

Тула — блистательный пример того, как русский город может сохранить свою душу, обретя при этом европейский лоск. В двух часах от Москвы вас ждут не чудовищные пробки и суета, а ухоженный исторический центр, современные благоустроенные набережные, парки и весь набор городских удобств: театры, университеты, торговые центры. В городе есть всё необходимое в шаговой доступности, но при этом живы знаменитые традиции: легендарные тульские пряники, самовары и белёвская пастила. А вот некоторые русские блюда и традиции кажутся иностранцам забавными.

Выборг, Ленинградская область

Выборг — самый «нерусский» город России, уникальный островок средневековой Европы. Его дух создавали шведы и финны, и это чувствуется в каждом камне: в монументальном Выборгском замке, брусчатке мостовых, фасадах в стиле северного модерна. Прогуливаясь по его мощёным улицам, легко забыть, в какой стране находишься. При этом это не музей под открытым небом, а живой город со всей необходимой инфраструктурой. Его расположение тоже удобно: полтора часа на электричке — и вы в Санкт-Петербурге, полчаса — и у границы с Финляндией. Прохладный влажный климат лишь дополняет аутентичную скандинавскую атмосферу этого необычного места, пишет lipetsknews.

Ранее Городовой рассказывал, к чему приезжим сложно привыкнуть в Санкт-Петербурге.