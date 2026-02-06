Городовой / Полезное / Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
По каким дням ходит поезд Оренбург — Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Петербургский безбилетник: актер из «Брата» Артур Арутюнян скончался за неделю до юбилея Город
Часовня на Смоленке и новые храмы: Петербург празднует День своей блаженной покровительницы Город
Какие планы по развитию петербургского метро? Вопросы о Петербурге
Кошки подружатся даже в однушке: зоопсихолог Баландина раскрыла все тайны взаимодействия хвостатых Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец

Опубликовано: 6 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец
Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец
Городовой ру

В холодный период времени в автономных системах канализации существует вероятность образования ледяных пробок в септике и трубопроводах. Как правило, данное явление наблюдается в случаях, когда канализационные трубы расположены выше уровня промерзания грунта.

Для удаления наледи не рекомендуется использовать горячую воду, так как этот метод является неэффективным и времязатратным. Оптимальным решением является применение парогенератора, как сообщает портал vodokotel.ru (18+).

В первую очередь необходимо обеспечить доступ к люку и произвести бурение отверстий во льду. Впоследствии, используя парогенератор, следует удалить ледяную корку. После выполнения данных операций можно приступать к откачке сточных вод.

В углубление необходимо внести усиленные биологические препараты, способствующие активации процессов брожения. Данные процессы будут сопровождаться выделением тепловой энергии. Вблизи выгребной ямы можно разложить и разжечь небольшие костры, а тлеющие угли засыпать речным песком. Он будет сохранять тепло длительное время, не давая септику промерзать.

Ранее мы рассказали, как сохранить тепло в теплице в период межсезонья.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью