Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец

В холодный период времени в автономных системах канализации существует вероятность образования ледяных пробок в септике и трубопроводах. Как правило, данное явление наблюдается в случаях, когда канализационные трубы расположены выше уровня промерзания грунта.
Для удаления наледи не рекомендуется использовать горячую воду, так как этот метод является неэффективным и времязатратным. Оптимальным решением является применение парогенератора, как сообщает портал vodokotel.ru (18+).
В первую очередь необходимо обеспечить доступ к люку и произвести бурение отверстий во льду. Впоследствии, используя парогенератор, следует удалить ледяную корку. После выполнения данных операций можно приступать к откачке сточных вод.
В углубление необходимо внести усиленные биологические препараты, способствующие активации процессов брожения. Данные процессы будут сопровождаться выделением тепловой энергии. Вблизи выгребной ямы можно разложить и разжечь небольшие костры, а тлеющие угли засыпать речным песком. Он будет сохранять тепло длительное время, не давая септику промерзать.
