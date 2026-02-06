Делаем обогреватель для теплицы: трое суток держит 70°C - сохраняем рассаду в межсезонье

Многие дачники с высаживают рассаду в теплицу, поскольку рассчитывают на стабильное потепление. Однако природа может преподнести неприятный сюрприз - заморозки.
Ночью температура может резко опуститься до критических отметок, поэтому молодые растения оказываются под угрозой гибели. В такие моменты в теплицу следует поставить обогревать, который легко сделать своими руками. Он позволит поддержать необходимую температуру и уберечь рассаду от переохлаждения.
Необходимые материалы:
- высокая консервная банка;
- парафиновая свеча;
- нефильтрованное растительное масло;
- металлическая емкость для корпуса (например, ведро).
Обрежьте свечу так, чтобы ее высота соответствовала глубине консервной банки. Приклейте свечу ко дну банки с помощью расплавленного парафина.
Затем налейте растительное масло в банку почти до верха, но небольшой участок фитиля свечи оставьте открытым. Далее возьмите старое металлическое ведро и просверлите в нем несколько отверстий для вентиляции.
После этого поставьте банку со свечой и маслом в теплице. Подожгите свечу и накройте конструкцию ведром с отверстиями.
"Несмотря на свою примитивную конструкцию, температура внутри элемента поднимается аж до 70 градусов и стабильно держится все время, пока горит свеча. А горит она 2-3 суток", - отметил автор канала "Сделай Самоделку".
Предупреждение: конструкция содержит горючие материалы. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации!
