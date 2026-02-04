Городовой / Полезное / 1 ложка в воду - и черенки отпустили "бороду" из корней: покрылись упругой щеткой в два счета
1 ложка в воду - и черенки отпустили "бороду" из корней: покрылись упругой щеткой в два счета

Опубликовано: 4 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
1 ложка в воду - и черенки отпустили "бороду" из корней: покрылись упругой щеткой в два счета
1 ложка в воду - и черенки отпустили "бороду" из корней: покрылись упругой щеткой в два счета
Городовой ру

Многие дачники пытаются размножить растения, но некоторые черенки оказываются выпускать корни и загнивают. Особенно это касается винограда и других «капризных» культур.

Однако есть простое, но эффективное средство, которое заставит укорениться даже сухую палку. Речь идет про натуральный стимулятор корнеобразования - мед.

Польза меда

Это настоящий кладезь полезных веществ для растений. В его состав входят углеводы и витамины, 35 минералов, ферменты и аминокислоты. Благодаря такому богатому составу мед стимулирует рост корней, создает на срезе защитную пленку и действует дольше синтетических укоренителей, сообщает "Ваш Цветок".

Как приготовить медовый раствор для черенков

В рецепте нет строгих стандартов, а садоводы используют разные пропорции. Наиболее распространенные варианты:

  • 1 столовая ложка меда на ведро воды;
  • 1 чайная ложка меда на 200 мл воды.

Растворите мед в небольшом количестве теплой воды, затем перелейте готовый концентрат в емкость с чистой холодной водой. Тщательно перемешайте до однородного состояния.

Затем погрузите черенки в приготовленный раствор, накройте емкость пакетом и оставьте на некоторое время замачиваться. Для травянистых растений будет достаточно двух часов, для растений, которые неохотно дают корни, время следует увеличить до 12-24 часов. А трудноукореняемые растения (например, виноград) лучше выдержать в растворе двое суток.

Правильная посадка после замачивания

Чтобы сохранить на черенках полезную медовую пленку как можно дольше, соблюдайте особую технику посадки. Сначала проделайте в грунте отверстие подходящего размера, затем аккуратно поместите в него черенок.

Плотно прижмите почву вокруг стебля и полейте. Такой метод позволяет максимально использовать потенциал медового раствора и повышает шансы на успешное укоренение.

Ранее "Городовой" сообщил, чем подкормить фикус Бенджамина в феврале.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
