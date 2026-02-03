В феврале фикусу Бенджамина - важнее воды: всего 15 г под корень даст пышную крону на весь год

Фикус Бенджамина – настоящий хит среди комнатных растений. Его можно встретить повсюду: от уютных квартир до крупных офисов. Представителя флоры любят за нежную листву, особую неприхотливость и быстрый рост. Это делает фикус идеальным выбором как для опытных цветоводов, так и для новичков. Несмотря на природную выносливость растения, многие считают его капризным, поэтому и уход за ним часто вызывает вопросы.

Наиболее волнует цветоводов обильный листопад фикуса. Если зеленый питомец вдруг начал терять листья, не спешите бежать за удобрениями. Чаще всего это естественная реакция растения на стресс: перестановка, частые пересадки или ошибки в уходе. Поможет растению справиться с неблагоприятными условиями янтарная кислота. Об этом рассказал эксперт блога "Квартира, дом, дача".

Польза янтарной кислоты для фикуса Бенджамина

Янтарная кислота стимулирует рост, укрепляет растение и повышает качество почвы. Кроме того, она активизирует защитные силы фикуса для борьбы со стрессом.

В первую очередь приготовьте концентрированный раствор для растения. Растворите 1 грамм янтарной кислоты в 1 литре воды. Для опрыскивания листьев этот концентрат нужно разбавить водой в пропорции 1:1, а для полива под корень – 1:4. Подкармливать фикус янтарной кислотой достаточно один раз в год. Помните, что приготовленный раствор хранится не более трех дней.

"Янтарку" использую для полива всех своих комнатных растений. Отличный натуральный препарат, который значительно улучшает их общее состояние. Однако важно не переусердствовать. Часто такие подкормки вносить не рекомендую", - рассказала цветовод Ксения из Казани.

