Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки

Пирог на кефире готовится быстро и просто, и в результате получается пышным, нежным и сладким. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Для приготовления пирога вам потребуются:
- яйца – 2 шт.;
- кефир – 180 мл;
- мука – 300 г;
- густое варенье;
- разрыхлитель – 10 г;
- сахар – 140 г;
- соль.
Можно украсить пирог сахарной пудрой или орешками.
Способ приготовления
В миску разбейте два яйца, посолите и добавьте сахар. Взбивайте массу миксером 2 минуты, пока она не посветлеет.
Немного подогрейте кефир, влейте его в миску с яйцами и продолжайте взбивать. Добавьте муку и разрыхлитель и все хорошо перемешайте.
Возьмите форму для запекания диаметром 20 см. Смажьте ее маслом и выложите половину теста. Далее возьмите ложку и разложите по тесту варенье. Оно будет растекаться по тесту, что обеспечит красивый внешний вид пирогу в разрезе.
Сверху залейте оставшейся половиной теста. Нестрашно, если где-то варенье осталось незакрытым.
Поместите форму в заранее разогретую до 180 °C духовку на полчаса.