Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки

Новости по теме

Как быстро очистить вареные овощи и яйца: простой лайфхак для рождественских салатов

Перейти

Так есть ли идеальный способ очистить вареное яйцо? Кажется, ученые нашли ответ на эту загадку

Перейти

Мясной пирог на скорую руку – хитрая альтернатива тесту: для семейного чаепития идеально – и ничего месить не надо

Перейти

Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Перейти

Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

Перейти