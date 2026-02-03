Городовой / Полезное / Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки
Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки

Опубликовано: 3 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Пирог на кефире готовится быстро и просто, и в результате получается пышным, нежным и сладким. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Для приготовления пирога вам потребуются:

  • яйца – 2 шт.;
  • кефир – 180 мл;
  • мука – 300 г;
  • густое варенье;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • сахар – 140 г;
  • соль.

Можно украсить пирог сахарной пудрой или орешками.

Способ приготовления

В миску разбейте два яйца, посолите и добавьте сахар. Взбивайте массу миксером 2 минуты, пока она не посветлеет.

Немного подогрейте кефир, влейте его в миску с яйцами и продолжайте взбивать. Добавьте муку и разрыхлитель и все хорошо перемешайте.

Возьмите форму для запекания диаметром 20 см. Смажьте ее маслом и выложите половину теста. Далее возьмите ложку и разложите по тесту варенье. Оно будет растекаться по тесту, что обеспечит красивый внешний вид пирогу в разрезе.

Сверху залейте оставшейся половиной теста. Нестрашно, если где-то варенье осталось незакрытым.

Поместите форму в заранее разогретую до 180 °C духовку на полчаса.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
