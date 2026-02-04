Зима в транспорте: дыхание спасет петербуржцев от стресса

Когда автобус опаздывает, полезно глубоко дышать, напрягать и затем расслаблять мышцы тела. В завершение дня обязательно побалуйте себя чем-то приятным.

Зимняя стужа и снегопады обычно вызывают сбои и опоздания транспорта. Утренняя теснота усугубляет ситуацию, выводя из равновесия даже устойчивую психику.

«Стоит понимать, что лично вы не можете изменить ситуацию, повлиять на погоду, утилизировать весь снег и наладить работу транспорта, поэтому логично поберечь свои нервы», — рекомендует клинический психолог Ирина Грекова, сообщает РИАМО.

Простаивание в пробках стоит превратить в возможность послушать музыку, почитать книгу или спланировать дела.

При возникшем стрессе сосредоточьтесь на дыхании: вдох через нос, затем долгий выдох через рот.