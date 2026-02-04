Какие гостиницы есть рядом с Московским вокзалом Санкт-Петербурга?

Рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге расположено несколько гостиниц, которые предлагают удобное расположение и различные услуги.

Отель «Октябрьская»

Отель «Октябрьская» расположен на Лиговском проспекте, всего в 300 метрах от Московского вокзала. Гостиница предлагает комфортное проживание в одном из 373 номеров различных категорий. Высокий рейтинг в 4,9 говорит о высоком качестве сервиса и удовлетворённости клиентов.

Стоимость номера: от 5,3 тыс. руб. в сутки

Crown Hotel Санкт-Петербург

Crown Hotel, находящийся на Лиговском проспекте, чуть дальше от вокзала — около 315 метров. Этот 4-звёздочный отель предлагает гостям не только комфортные номера, но и современные удобства: бассейн, тренажёрный зал и Яндекс Станцию с Алисой в каждом номере. Для удобства автовладельцев предусмотрена парковка.

Стоимость номера: от 2,3 тыс. руб. в сутки

Cosmos St. Petersburg Nevsky Hotel

Cosmos St. Petersburg Nevsky Hotel на Гончарной улице находится всего в 117 метрах от вокзала. Отель предлагает 4 звезды комфорта и сервиса, включая кондиционированные номера и тренажёрный зал. Для удобства гостей предусмотрена парковка.

Стоимость номера: от 4,7 тыс. руб. в сутки

«Лиготель»

«Лиготель» — это уютный 3-звёздочный отель, расположенный напротив Московского вокзала, всего в 212 метрах от него. Гостиница находится в старинном здании, в пешей доступности от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

Стоимость номера: от 1,1 тыс. руб. в сутки

Best Western Plus Centre Hotel

Best Western Plus Centre Hotel на Лиговском проспекте — это 4-звёздочный отель в историческом центре города, всего в 127 метрах от вокзала. В отеле 107 номеров различных категорий, готовых принять гостей круглосуточно.

Стоимость номера: от 1,7 тыс. руб. в сутки

