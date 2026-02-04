Сколько вокзалов в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге действует пять железнодорожных вокзалов, которые входят в Северо-Западную региональную дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД». Каждый из них обслуживает определённые направления и имеет свою историю.

Московский вокзал

Один из пяти крупнейших вокзалов страны и лидер по пассажиропотоку среди петербургских. В 1960-е годы приобрёл современный вид с большим залом и памятником Петру I.

С Московского вокзала поезда отправляются на юг, на юго‑запад, на восток, на север и на запад, в том числе в Москву.

Витебский вокзал

Старейший вокзал России. Объект культурного наследия. Также часто становится съёмочной площадкой. Здесь снимали фильмы «Вокзал для двоих», «Шерлок Холмс», «Брат» и другие.

С Витебского вокзала поезда отправляются на юго‑запад и на запад, а также в ближние пригороды.

Балтийский вокзал

Построен в 1855–1858 годах по проекту Александра Кракау. Архитектор вдохновлялся Восточным вокзалом в Париже. В здании сохранились часы «Павел Буре», которые работают до сих пор.

С Балтийского вокзала уходят поезда пригородного направления.

Ладожский вокзал

Самый молодой вокзал Петербурга. Построен в 2003 году к 300-летию города.Считается одним из самых «умных» вокзалов Европы благодаря многочисленным информационным системам.

Поезда уходят на север, на восток, на юго‑восток и в ближние пригороды.

Финляндский вокзал

Построен в 1870 году для Финляндской железной дороги, которая связывала Петербург с Великим княжеством Финляндским. Работал всю блокаду

Поезда уходят на северо‑запад, на север и в ближние пригороды вдоль Финского залива.

