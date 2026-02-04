Новые клиники и программа до 2030: Петербург усиливает онкопрофилактику

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выступил с обращением к жителям города по случаю Всемирного дня борьбы с раком, отмечаемого 4 февраля для повышения внимания к профилактике онкозаболеваний.
За последние годы в Петербурге значительно улучшилось качество онкологической помощи, подчеркнул он: здесь функционируют современные федеральные, муниципальные и частные клиники мирового уровня.
В рамках нацпроекта «Долгая и активная жизнь» запущена региональная программа по борьбе с онкологией на 2025–2030 годы.
Беглов выразил благодарность ученым за разработку новых методов терапии, а также врачам стационаров и поликлиник за профессиональную помощь на высшем уровне.
К Всемирному дню борьбы с раком в городе стартовала неделя профилактики онкологических заболеваний неделя профилактики.