Городовой / Город / Новые клиники и программа до 2030: Петербург усиливает онкопрофилактику
Новые клиники и программа до 2030: Петербург усиливает онкопрофилактику

Опубликовано: 4 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выступил с обращением к жителям города по случаю Всемирного дня борьбы с раком, отмечаемого 4 февраля для повышения внимания к профилактике онкозаболеваний.

За последние годы в Петербурге значительно улучшилось качество онкологической помощи, подчеркнул он: здесь функционируют современные федеральные, муниципальные и частные клиники мирового уровня.​

В рамках нацпроекта «Долгая и активная жизнь» запущена региональная программа по борьбе с онкологией на 2025–2030 годы.

Беглов выразил благодарность ученым за разработку новых методов терапии, а также врачам стационаров и поликлиник за профессиональную помощь на высшем уровне.

К Всемирному дню борьбы с раком в городе стартовала неделя профилактики онкологических заболеваний неделя профилактики.

Автор:
Юлия Аликова
Город
