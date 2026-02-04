Городовой / Город / Дорожные работы на ЗСД: водителей ждут ночные ограничения 4–7 февраля
Дорожные работы на ЗСД: водителей ждут ночные ограничения 4–7 февраля

Опубликовано: 4 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) из-за дорожных работ временно ограничат движение на отдельных участках и съездах.

По данным ООО «Магистраль Северной столицы», с 23:00 4 февраля до 06:00 5 февраля закроют съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

С 22:00 6 февраля до 06:00 7 февраля будет перекрыт съезд с Автомобильной улицы на ЗСД в северном направлении, а также въезд на ЗСД с Ленинского проспекта в сторону севера.

Дополнительно с 00:01 до 06:00 7 февраля недоступен станет съезд с Витебского проспекта на ШМСД.

Автомобилистов просят заранее закладывать эти ограничения в свои маршруты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
