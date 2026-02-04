Городовой / Вопросы о Петербурге / Наблюдается ли в Санкт-Петербурге эпидемия гриппа?
Наблюдается ли в Санкт-Петербурге эпидемия гриппа?

Опубликовано: 4 февраля 2026 13:05
 Проверено редакцией
градусник, температура
Global Look Press/Bulkin Sergey

По данным на начало февраля 2026 года (период с 26 января по 1 февраля), в Санкт-Петербурге не наблюдается эпидемии гриппа. Уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей, но эпидемические пороги по совокупному населению не превышены.

В структуре ОРВИ на случаи гриппа приходится 2,6%. Среди других циркулирующих вирусов преобладают SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Заболеваемость COVID-19 за эту неделю выросла на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики:

  • чаще мыть руки;
  • проветривать помещения;
  • дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты;
  • избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
  • проводить влажную уборку 1–2 раза в неделю, уделяя особое внимание дверным ручкам, ручкам шкафов, выключателям и клавиатуре компьютера.

При появлении симптомов респираторного заболевания важно не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
