Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Читы?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Читы — около 4 895 км по прямой и порядка 6 800–6 900 км по автомобильным дорогам. Преодолеть его можно разными способами — каждый со своими изюминками, скоростью и атмосферой путешествия.

Сколько ехать на автомобиле?

Если отправиться в путь на автомобиле, впереди ждёт эпическое приключение длиной в 3–4 дня. При благоприятных условиях и чередовании водителей за рулём можно уложиться в 87–105 часов чистого времени в дороге. Маршрут пролегает через Тверь, Владимир, Екатеринбург, Тюмень, Омск и другие города, позволяя по ходу дела открывать для себя Россию в её многообразии.

Есть ли прямые поезда из Питера до Читы?

Поезд — вариант для тех, кто ценит размеренность и готов посвятить дороге несколько суток. Прямого сообщения между городами нет, поэтому придётся делать пересадку — чаще всего через Москву или другие крупные узлы вроде Котельнича, Коврова или Кирова. В итоге путь займёт от 4 дней 4 часов до 5 дней 10 часов и более, в зависимости от расписания и выбранного маршрута.

Сколько летит самолет от Питера до Читы?

Прямые рейсы из петербургского Пулково в читинский аэропорт Кадала занимают около 8–9 часов. Есть и рейсы с пересадками — например, через Москву или Иркутск, — но они увеличивают общее время в пути. Авиаперелёт экономит дни, которые ушли бы на дорогу по земле, но обычно обходится дороже других вариантов.

