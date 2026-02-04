Сколько километров от Санкт-Петербурга до Казани?

Расстояние между Санкт‑Петербургом и Казанью —1 198 км по прямой и порядка 1 500–1 530 км по автомобильным дорогам. Преодолеть его можно разными способами — каждый со своими особенностями, скоростью и атмосферой путешествия.

Если ехать от Питера до Казани на поезде

Если отправиться в путь на поезде, стоит обратить внимание на фирменный состав «Поволжье» (133А). Он ежедневно уходит с Московского вокзала Санкт‑Петербурга и прибывает в Казань примерно через 19 часов 40 минут. Стоимость билетов — от 3000 рублей плацкарта до купе 23000 СВ.

Сколько летит самолет от Питера до Казани?

Прямой перелёт из Пулково в казанский аэропорт занимает всего около 2 часов 10 минут. На этом маршруте работают разные авиакомпании — от «Аэрофлота» до Nordwind Airlines и Smartavia. Стоимость билета зависит от сезона: зимой и ранней весной цены обычно ниже, а летом и в сентябре — выше.

А можно доехать от Питера до Казани на автобусе?

Для тех, кто предпочитает автобус, тоже есть варианты. Поездка займёт примерно 21 час, а билет обойдётся в районе 4 300 рублей. Это более бюджетный способ, но стоит учитывать, что длительное путешествие на автобусе может быть не самым комфортным — особенно если вы привыкли к большей свободе передвижения.

Сколько времени займет поездка на автомобиле?

Поездка на автомобиле — это уже почти мини‑приключение. В зависимости от темпа движения и количества остановок дорога займёт от 14 до 23 часов. Маршрут пролегает через несколько регионов, включая Новгородскую и Тверскую области. По пути встретятся платные участки (например, трасса М11).

