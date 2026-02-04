Городовой / Город / Похолодание на выходные: Петербург ждут ясные морозы
Город
Похолодание на выходные: Петербург ждут ясные морозы

Опубликовано: 4 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге ожидается сильное похолодание в ближайшие ночи с температурами до -18 °C в городе и ниже -20 °C в пригородах.

По словам синоптика Александра Колесова, в ближайшие 24 часа температура в городе составит от -9 до -14 °C, с возможными краткими падениями до -17…-19 °C при ясном небе.

Холодные ночи

Особенно морозными станут ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье из-за уменьшения облачности. В ночь на 6 февраля в центре ожидается -16…-18 °C, в окрестностях — ниже -20 °C; в воскресенье ночью — до -17 °C. Днём температура удержится на уровне -10…-12 °C.

Без сильного ветра морозы будут переноситься легче, чем ранее. После этого температура нормализуется до -5…-10 °C.

Автор:
Юлия Аликова
Город
