Похолодание на выходные: Петербург ждут ясные морозы

В Санкт-Петербурге ожидается сильное похолодание в ближайшие ночи с температурами до -18 °C в городе и ниже -20 °C в пригородах.

По словам синоптика Александра Колесова, в ближайшие 24 часа температура в городе составит от -9 до -14 °C, с возможными краткими падениями до -17…-19 °C при ясном небе.

Холодные ночи

Особенно морозными станут ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье из-за уменьшения облачности. В ночь на 6 февраля в центре ожидается -16…-18 °C, в окрестностях — ниже -20 °C; в воскресенье ночью — до -17 °C. Днём температура удержится на уровне -10…-12 °C.

Без сильного ветра морозы будут переноситься легче, чем ранее. После этого температура нормализуется до -5…-10 °C.