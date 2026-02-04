Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда нельзя шуметь в Санкт-Петербурге?
Когда нельзя шуметь в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 4 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
газонокосилка, шум
Когда нельзя шуметь в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Victor Lisitsyn/

В Санкт-Петербурге режим тишины установлен с 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 12:00 — в выходные и праздничные дни. Данные нормативы регулируются статьёй 8 закона №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Основные ограничения связаны с определёнными временными периодами и видами шумных действий.

Из правил есть исключение — канун Нового года. С 23:00 31 декабря до 4:00 1 января разрешено запускать фейерверки.

Что считается нарушением?

К запрещённым действиям относятся:

  • громкое включение телевизоров, радио, музыки (в том числе в квартирах, торговых павильонах, автомобилях);
  • крики, свист, стук, передвижение мебели;
  • пение и игра на музыкальных инструментах;
  • запуск фейерверков и другой пиротехники (кроме указанного исключения);
  • шум от строительных, ремонтных, погрузочных работ.

Также владельцы собак обязаны пресекать лай, если он мешает соседям.

Где действует закон?

Правила распространяются на:

  • многоквартирные и любые жилые дома;
  • лифты, подъезды, лестничные клетки;
  • придомовые территории;
  • отели, пансионаты, дома отдыха;
  • дворы домов, детские и спортивные площадки;
  • автомобили.

С 2026 года в закон внесены изменения: запрет на нарушение тишины по выходным с 8:00 до 12:00 не распространяется на действия, связанные с отправлением религиозных культов в рамках канонических требований конфессий.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
