Когда нельзя шуметь в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге режим тишины установлен с 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 12:00 — в выходные и праздничные дни. Данные нормативы регулируются статьёй 8 закона №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Основные ограничения связаны с определёнными временными периодами и видами шумных действий.
Из правил есть исключение — канун Нового года. С 23:00 31 декабря до 4:00 1 января разрешено запускать фейерверки.
Что считается нарушением?
К запрещённым действиям относятся:
- громкое включение телевизоров, радио, музыки (в том числе в квартирах, торговых павильонах, автомобилях);
- крики, свист, стук, передвижение мебели;
- пение и игра на музыкальных инструментах;
- запуск фейерверков и другой пиротехники (кроме указанного исключения);
- шум от строительных, ремонтных, погрузочных работ.
Также владельцы собак обязаны пресекать лай, если он мешает соседям.
Где действует закон?
Правила распространяются на:
- многоквартирные и любые жилые дома;
- лифты, подъезды, лестничные клетки;
- придомовые территории;
- отели, пансионаты, дома отдыха;
- дворы домов, детские и спортивные площадки;
- автомобили.
С 2026 года в закон внесены изменения: запрет на нарушение тишины по выходным с 8:00 до 12:00 не распространяется на действия, связанные с отправлением религиозных культов в рамках канонических требований конфессий.