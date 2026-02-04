Как выбрать консервы "Доброфлот": смотрим перед покупкой на 1 букву - едим сочную рыбу, а не сухое мясо

На полках магазинов представлены десятки баночек с консервами, но среди множества брендов особое место занимает «Доброфлот». Эта марка давно завоевала доверие покупателей. Секрет популярности в особом подходе к производству: значительная часть продукции создается в непосредственной близости от мест вылова рыбы.

Кажется, что все банки "Доброфлота" ничем не отличаются между собой. Однако есть один нюанс, который существенно влияет на качество продукта, сообщает "Посад".

Разный вкус консервов

Автор блога рассказала, что купила две баночки скумбрии от «Доброфлота». При покупке банки выглядели и стоили одинаково, но после вскрытия проявились разительные отличия. В одной банке рыба оказалась сочной и ароматной, в другой — сухой, пересоленной, с неприятным привкусом. Причина кроется в особенностях производства.

Производство консервов "Доброфлот"

Компания изготавливает продукцию на берегу и на плавбазе. В первом случае используются замороженные заготовки, а на плавбазе банки закупоривают прямо в море, используя свежевыловленную рыбу.

Как отличить консервы из свежей рыбы

Переверните банку и посмотрите кодировку. Если в конце второго ряда цифр стоит число 13, то эти консервы из мороженого сырья и их лучше не брать. Если же там указан код П08, перед вами продукция из свежей рыбы, изготовленная на плавбазе.

Кроме того, на каждой баночке есть красный флажок. Если на нем написано «сделано морем», консервы произведены на берегу, а их качество может быть хуже. Если указано «сделано В море», это продукция с плавбазы, изготовлена из свежей рыбы.

Разница всего в одной букве, но она кардинально меняет качество продукта. Внимательно изучайте маркировку при покупке, тогда ваш стол будет украшен действительно качественной рыбой.

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку.