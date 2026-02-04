«Комсомольская» в прошлом: почему возврат названия метро — шаг назад

Депутат петербургского Заксобрания и участник Топонимической комиссии Алексей Цивилёв прокомментировал в своем Telegram-канале предложение коммунистов из Ленобласти вернуть станции метро «Девяткино» прежнее название «Комсомольская».
Он напомнил, что станция открылась в 1978 году под именем «Комсомольская», но смена названия в 1992 году на «Девяткино» была обоснованной — она унифицировала его с одноименной ж/д платформой, существующей с 1923 года.
Это логично устранило путаницу на важном пересадочном узле между метро и пригородными электричками, а возврат к старому имени ухудшил бы транспортную доступность.
Укоренившееся название
За прошедшие свыше 30 лет «Девяткино» стало привычным для миллионов жителей региона, закрепившись в навигации, документах и повседневной речи, подчеркнул Цивилёв.
Память о комсомоле сохраняется в топонимике города через Комсомольскую площадь. В