«Комсомольская» в прошлом: почему возврат названия метро — шаг назад

Опубликовано: 4 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Депутат петербургского Заксобрания и участник Топонимической комиссии Алексей Цивилёв прокомментировал в своем Telegram-канале предложение коммунистов из Ленобласти вернуть станции метро «Девяткино» прежнее название «Комсомольская».

Он напомнил, что станция открылась в 1978 году под именем «Комсомольская», но смена названия в 1992 году на «Девяткино» была обоснованной — она унифицировала его с одноименной ж/д платформой, существующей с 1923 года.

Это логично устранило путаницу на важном пересадочном узле между метро и пригородными электричками, а возврат к старому имени ухудшил бы транспортную доступность.​

Укоренившееся название

За прошедшие свыше 30 лет «Девяткино» стало привычным для миллионов жителей региона, закрепившись в навигации, документах и повседневной речи, подчеркнул Цивилёв.​

Память о комсомоле сохраняется в топонимике города через Комсомольскую площадь. В

Автор:
Юлия Аликова
Город
