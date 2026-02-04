Городовой / Город / Желтая тревога в Северной столице: морозы до -22°
Желтая тревога в Северной столице: морозы до -22°

Опубликовано: 4 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге 5 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В этот день столбик термометра местами опустится ниже минус 20 градусов.​

Пресс-служба Смольного сообщила об этом предупреждении в связи с сильными морозами. Согласно данным Росгидрометцентра, в Северной столице ожидаются понижения температуры ниже -20 градусов в отдельных районах.​

Власти города на Неве призвали автомобилистов проявлять максимальную осторожность на дорогах и, если возможно, отказаться от использования личного транспорта из-за повышенного риска аварий. Жителей Петербурга попросили надевать более теплую одежду и беречься от обморожений.​

Добавим, что 6 февраля в пригородах города температура также будет ниже -20 градусов. А на выходных станет немного теплее: ночью около -15…-17 градусов, днем -10…-12 градусов.​

Автор:
Юлия Аликова
