Ленивые мини-пиццы за 10 минут: свежие, горячие и сытные – и денег на доставку тратить не надо

Опубликовано: 4 февраля 2026 17:07
Legion-Media

Автор портала «Лайфхакер» Ирина Сахарова поделилась рецептом быстрой пиццы в духовке. Секрет – в том, что вместо теста в нем используется хлеб для тостов.

Ингредиенты

Для приготовления пиццы вам потребуются:

  • колбаса или ветчина – 80 г;
  • помидоры – 3 шт.;
  • маслины;
  • сыр – 100 г;
  • хлеб для тостов – 8 ломтиков;
  • кетчуп – 8 ст. л.;
  • рукола.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.

Нарежьте помидоры и колбасу ломтиками, а маслины – кружочками. Сыр нужно натереть на крупной терке.

Возьмите хлеб для тостов, смажьте его соусом и положите ломтики помидоров, колбасы и маслин. Сверху посыпьте натертым сыром. Повторите так с оставшимися семью ломтиками.

Положите готовый хлеб с начинкой на противень и отправьте в духовку на 10 минут. При подаче украсьте руколой.

Полезные советы

Чтобы сделать бутерброды еще сытнее, добавьте натертые вареные яйца – и уже сверху присыпайте сыром.

Подавать мини-пиццы лучше сразу после того, как вы достали их из духовки. Они намного вкуснее свежими и горячими.

Необязательно брать хлеб для тостов. Можно взять и обычный, главное – чтобы толщина ломтиков не превышала 1 см.

Вместо руколы можно посыпать бутерброды любой зеленью по вкусу.

Татьяна Идулбаева
