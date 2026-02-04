Ленивые мини-пиццы за 10 минут: свежие, горячие и сытные – и денег на доставку тратить не надо

Автор портала «Лайфхакер» Ирина Сахарова поделилась рецептом быстрой пиццы в духовке. Секрет – в том, что вместо теста в нем используется хлеб для тостов.
Ингредиенты
Для приготовления пиццы вам потребуются:
- колбаса или ветчина – 80 г;
- помидоры – 3 шт.;
- маслины;
- сыр – 100 г;
- хлеб для тостов – 8 ломтиков;
- кетчуп – 8 ст. л.;
- рукола.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.
Нарежьте помидоры и колбасу ломтиками, а маслины – кружочками. Сыр нужно натереть на крупной терке.
Возьмите хлеб для тостов, смажьте его соусом и положите ломтики помидоров, колбасы и маслин. Сверху посыпьте натертым сыром. Повторите так с оставшимися семью ломтиками.
Положите готовый хлеб с начинкой на противень и отправьте в духовку на 10 минут. При подаче украсьте руколой.
Полезные советы
Чтобы сделать бутерброды еще сытнее, добавьте натертые вареные яйца – и уже сверху присыпайте сыром.
Подавать мини-пиццы лучше сразу после того, как вы достали их из духовки. Они намного вкуснее свежими и горячими.
Необязательно брать хлеб для тостов. Можно взять и обычный, главное – чтобы толщина ломтиков не превышала 1 см.
Вместо руколы можно посыпать бутерброды любой зеленью по вкусу.