Какие станции метро в Калининском районе?

Опубликовано: 4 февраля 2026 17:10
 Проверено редакцией
В Калининском районе Санкт-Петербурга расположены пять станций метро, которые входят в состав Кировско-Выборгской линии (линия 1). Они обеспечивают транспортную доступность этого района, который находится в северной части города.

Гражданский проспект

Самая северная станция в районе. Расположена на Гражданском проспекте, 116, корпус 1. Отсюда можно добраться до других районов города, а также воспользоваться наземным транспортом.

Академическая

Находится на проспекте Науки, 19, корпус 1. Рядом с ней расположены учебные заведения и научные учреждения, что делает станцию удобной для студентов и сотрудников исследовательских организаций.

Политехническая

Расположена на Политехнической улице, 29А. Рядом с ней находится Политехнический университет Петра Великого, что объясняет название станции.

Площадь Мужества

Находится на Политехнической улице, 17, корпус 1Б. Станция получила название в честь площади, которая расположена неподалёку.

Площадь Ленина

Самая южная станция в Калининском районе. Расположена на площади Ленина, 6. Отсюда можно сделать пересадку на другие линии метро, что удобно для поездок в центр города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
