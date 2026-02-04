С горки на носилки: почему тюбинг калечит и убивает

Катание на «ватрушках» или тюбингах воспринимается как безопасное зимнее увлечение. Однако медики фиксируют рост тяжелых травм среди любителей спусков на этих надувных санках.
Тюбинг не поддается управлению: он набирает большую скорость, вращается и часто слетает с трассы. В результате возможны столкновения с деревьями, столбами или другими отдыхающими, что приводит к мощным ударам.
Мнение специалиста
Травматолог-ортопед Елизаветинской больницы Илья Шустов отметил в интервью Piter.TV, что исход травмы трудно предугадать.
Повреждения затрагивают таз, позвоночник, конечности или череп, в зависимости от зоны удара.
Характер повреждений
Чаще всего пациенты попадают с политравмой: множественные переломы, ушибы органов и сотрясение мозга. Переломы таза особенно опасны и требуют работы команды врачей, а число таких случаев растет, с длительной реабилитацией.
Смертельные случаи
Смерти редки, но возможны, особенно на неподготовленных склонах без защиты головы. В текущем году в больнице их не зафиксировали, однако угроза сохраняется.