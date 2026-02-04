Городовой / Город / С горки на носилки: почему тюбинг калечит и убивает
С горки на носилки: почему тюбинг калечит и убивает

Опубликовано: 4 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

Катание на «ватрушках» или тюбингах воспринимается как безопасное зимнее увлечение. Однако медики фиксируют рост тяжелых травм среди любителей спусков на этих надувных санках.

Тюбинг не поддается управлению: он набирает большую скорость, вращается и часто слетает с трассы. В результате возможны столкновения с деревьями, столбами или другими отдыхающими, что приводит к мощным ударам.​

Мнение специалиста

Травматолог-ортопед Елизаветинской больницы Илья Шустов отметил в интервью Piter.TV, что исход травмы трудно предугадать.

Повреждения затрагивают таз, позвоночник, конечности или череп, в зависимости от зоны удара.​

Характер повреждений

Чаще всего пациенты попадают с политравмой: множественные переломы, ушибы органов и сотрясение мозга. Переломы таза особенно опасны и требуют работы команды врачей, а число таких случаев растет, с длительной реабилитацией.​

Смертельные случаи

Смерти редки, но возможны, особенно на неподготовленных склонах без защиты головы. В текущем году в больнице их не зафиксировали, однако угроза сохраняется.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
