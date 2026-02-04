Городовой / Город / Кронштадт подключился: Петербург завершил подключение сети зарядок по всем районам
Кронштадт подключился: Петербург завершил подключение сети зарядок по всем районам

Опубликовано: 4 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Кронштадт подключился: Петербург завершил подключение сети зарядок по всем районам
Кронштадт подключился: Петербург завершил подключение сети зарядок по всем районам
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Санкт-Петербурге число зарядных станций для электромобилей превысило 465, включая «быстрые» модели, где процесс занимает не больше 30 минут.

Теперь владельцы электрокаров и гибридов могут пополнить заряд в любом из 18 районов города, сообщили в пресс-службе Смольного.​

Развитие инфраструктуры

Город активно расширяет сеть электрозаправок, сотрудничая с инвесторами и сетевыми компаниями для подключения к энергосистеме.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, по итогам 2025 года удалось установить быстрые станции во всех районах, а недавно в Кронштадте запустили сразу три таких объекта.

Новые хабы и цены

Для удобства открылись четыре крупных зарядных хаба, способных обслуживать одновременно более 10 машин; они находятся на Кременчугской улице, дороге к Турухтанным островам, Кондратьевском проспекте и улице Ольги Берггольц.

Стоимость 1 кВт⋅ч варьируется от 15 до 25 рублей на быстрых станциях и от 13 до 19 рублей на медленных.​

Автор:
Юлия Аликова
