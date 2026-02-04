Городовой / Город / Смольный упростил праздничный декор: готовые фасады для Петербурга к Новому году и 8 Марта
Смольный упростил праздничный декор: готовые фасады для Петербурга к Новому году и 8 Марта

Опубликовано: 4 февраля 2026 14:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предложил для общественного обсуждения изменения в правила благоустройства, вводящие эстетические нормы для озеленения и праздничного декора фасадов. Документы размещены на портале ведомства Смольного.

Регламенты описывают способы украшения входов, витрин и окон к Новому году с Рождеством (с 1 декабря по 25 января) и ко Дню 8 Марта (с 3 по 10 марта).

Применение типовых решений из регламента освобождает от необходимости отдельно согласовывать проект озеленения фасада с КГА.

Для нестандартных вариантов согласование все же потребуется. При этом остается обязательным размещение декора без фиксации на архитектурных деталях и конструкциях фасада, за исключением креплений в откосы окон и цветочницы, предусмотренные изначальным проектом дома.

В пояснительной записке подчеркивается, что нововведения направлены на защиту архитектурного вида и эстетики города, а унифицированные варианты упростят установку сезонных украшений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
