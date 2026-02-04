Смольный упростил праздничный декор: готовые фасады для Петербурга к Новому году и 8 Марта

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предложил для общественного обсуждения изменения в правила благоустройства, вводящие эстетические нормы для озеленения и праздничного декора фасадов. Документы размещены на портале ведомства Смольного.
Регламенты описывают способы украшения входов, витрин и окон к Новому году с Рождеством (с 1 декабря по 25 января) и ко Дню 8 Марта (с 3 по 10 марта).
Применение типовых решений из регламента освобождает от необходимости отдельно согласовывать проект озеленения фасада с КГА.
Для нестандартных вариантов согласование все же потребуется. При этом остается обязательным размещение декора без фиксации на архитектурных деталях и конструкциях фасада, за исключением креплений в откосы окон и цветочницы, предусмотренные изначальным проектом дома.
В пояснительной записке подчеркивается, что нововведения направлены на защиту архитектурного вида и эстетики города, а унифицированные варианты упростят установку сезонных украшений.