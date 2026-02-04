Городовой / Вопросы о Петербурге / Как добраться до Петергофа с Московского вокзала?
Как добраться до Петергофа с Московского вокзала?

Опубликовано: 4 февраля 2026 11:50
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Serguei Fomine

Чтобы добраться с Московского вокзала в Петергоф, потребуется сделать несколько пересадок, так как прямого транспорта по этому маршруту нет. Оптимальный вариант — комбинирование метро и наземного транспорта.

Какие варианты маршрутов есть?

От Московского вокзала нужно дойти до станции метро «Площадь Восстания». Сядьте на поезд Красной линии (линия 1) и доберитесь до станции «Автово». Время в пути составит около 15 минут.

После выхода из метро отправляйтесь на остановку общественного транспорта, которая находится поблизости. От «Автово» ходят автобусы №200, 210, 204Э, а также маршрутки К-300, К-404, К-424, К-424А. Они следуют до остановок «Правленская» или «Разводная», откуда можно дойти до дворцово-паркового ансамбля Петергофа.

Также можно доехать на метро до станций «Ленинский проспект» или «Проспект Ветеранов», а оттуда сесть на автобус. От «Проспекта Ветеранов» отправляются автобусы №103 и 343.

Какая стоимость поездки с Московского вокзала до Петергофа?

В 2026 году стоимость проезда в метро составляет 65 рублей. Можно использовать транспортную карту «Подорожник», тогда поездка обойдется дешевле. Цена билета на маршрутку или автобус — около 80 рублей.

Пономарева Дарина
