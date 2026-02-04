Ничего не нажимали, а экран горит: почему телефон сам запускает приложения и куда звонит - есть ответ

Если вы замечали, что смартфон сам по себе открывает приложения, набирает номера или отправляет сообщения, то наверняка испытывали тревогу. Эксперты спешат успокоить - ничего мистического в таком поведении устройства нет. Это техническое явление, известное как фантомные нажатия. С ними вполне можно справиться, чтобы смартфон работал как следует.
Фантомные, или ложные, нажатия — это реакция сенсорного экрана на несуществующие касания. Они могут проявляться в случайных вызовах, открытии приложений, наборе текста и других неконтролируемых действиях.
Основные причины и риски фантомных нажатий
- Внешние факторы — заляпанный экран, попадание воды или использование некачественных защитных стекол и чехлов, воздействующих на сенсор.
- Неисправности — повреждение дисплея или шлейфа, износ сенсорной панели, перегрев устройства после интенсивной нагрузки.
- Программные сбои — ошибки в операционной системе или прошивке, которые влияют на работу драйверов сенсора.
Хотя часто это просто неудобство, ложные нажатия могут нести и угрозу. Например:
- Случайные покупки, переводы или оформление подписки в приложениях.
- Незапланированная отправка сообщений, публикаций в соцсетях.
- Звонки на платные номера или нежелательные контакты.
Обнаружив проблему, заблокируйте экран. Затем проверьте историю операций в банковских приложениях и отмените подозрительные транзакции, если это возможно, советуют эксперты.
Временно отключите возможность бесконтактной оплаты и смените пароли от важных сервисов (банк, почта, мессенджеры) с другого, исправного устройства.
Как понять причину фантомных нажатий
Чтобы выявить причину, сначала тщательно протрите экран сухой салфеткой, просушите разъёмы. Затем снимите чехол и защитное стекло. Если проблема исчезла — причина в них.
Если проблема не решилась, перезагрузите устройство и проверьте наличие обновлений операционной системы. А если предыдущие шаги не помогли, скорее всего потребуется профессиональная диагностика в сервисном центре.
Ранее Городовой рассказывал, какие сообщения не безопасно хранить в телефоне.