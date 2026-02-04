Ничего не нажимали, а экран горит: почему телефон сам запускает приложения и куда звонит - есть ответ

Если вы замечали, что смартфон сам по себе открывает приложения, набирает номера или отправляет сообщения, то наверняка испытывали тревогу. Эксперты спешат успокоить - ничего мистического в таком поведении устройства нет. Это техническое явление, известное как фантомные нажатия. С ними вполне можно справиться, чтобы смартфон работал как следует.

Фантомные, или ложные, нажатия — это реакция сенсорного экрана на несуществующие касания. Они могут проявляться в случайных вызовах, открытии приложений, наборе текста и других неконтролируемых действиях.

Основные причины и риски фантомных нажатий

Внешние факторы — заляпанный экран, попадание воды или использование некачественных защитных стекол и чехлов, воздействующих на сенсор.

Неисправности — повреждение дисплея или шлейфа, износ сенсорной панели, перегрев устройства после интенсивной нагрузки.

Программные сбои — ошибки в операционной системе или прошивке, которые влияют на работу драйверов сенсора.

Хотя часто это просто неудобство, ложные нажатия могут нести и угрозу. Например:

Случайные покупки, переводы или оформление подписки в приложениях.

Незапланированная отправка сообщений, публикаций в соцсетях.

Звонки на платные номера или нежелательные контакты.

Обнаружив проблему, заблокируйте экран. Затем проверьте историю операций в банковских приложениях и отмените подозрительные транзакции, если это возможно, советуют эксперты.

Временно отключите возможность бесконтактной оплаты и смените пароли от важных сервисов (банк, почта, мессенджеры) с другого, исправного устройства.

Как понять причину фантомных нажатий

Чтобы выявить причину, сначала тщательно протрите экран сухой салфеткой, просушите разъёмы. Затем снимите чехол и защитное стекло. Если проблема исчезла — причина в них.

Если проблема не решилась, перезагрузите устройство и проверьте наличие обновлений операционной системы. А если предыдущие шаги не помогли, скорее всего потребуется профессиональная диагностика в сервисном центре.

