25 млн рублей: Петербург ищет SMS-оператора для парковок

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга объявил конкурс на обслуживание специального номера 3065.

Оплата парковки в центре города возможна через отправку SMS на короткий номер, где средства списываются с баланса абонента. В 2026 году на эти услуги из бюджета выделят 25,1 млн рублей, сообщает издание Neva.Today.

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» разместило на портале госзакупок тендер на услуги по предоставлению в 2026 году номера 3065 для оплаты парковки с помощью SMS-уведомлений и авторизации по звонку со списанием средств с лицевого счета оператора. Итоги подведут 13 февраля.

По техзаданию подрядчик обеспечит номер 3065 для оплаты, остановки и продления парковочной сессии; интегрирует систему «Единое городское парковочное пространство» со шлюзом оператора для обработки SMS-запросов и обратной связи; будет рассылать SMS для верификации в личном кабинете и поддерживать авторизацию по звонку.

Система должна работать круглосуточно со скоростью обработки не менее 5 тыс. сообщений в минуту. Услуги стартуют с даты подписания контракта, но не раньше 1 марта, и завершатся после исчерпания лимита средств или не позднее 31 июля 2026 года.