Городовой / Город / От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Часовня на Смоленке и новые храмы: Петербург празднует День своей блаженной покровительницы Город
Какие планы по развитию петербургского метро? Вопросы о Петербурге
Кошки подружатся даже в однушке: зоопсихолог Баландина раскрыла все тайны взаимодействия хвостатых Полезное
Смешала 1:1 – и унитаз стал белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет как на праздник Полезное
Кешбэк с подвохом: как петербуржцев обманывают на «маркетплейсах» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще

Опубликовано: 6 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще
От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2025 году петербуржцы значительно чаще стали покупать готовую еду: спрос на нее вырос почти на 20%. Об этом ТАСС рассказала Елена Крупская, директор по пищевой безопасности X5 (управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

Согласно данным X5 Dialog, за год категория «Готовая еда» в «Пятерочке» и «Перекрестке» увеличилась на 34%. В Санкт-Петербурге прирост составил 19%.

Среди городов по темпам роста продаж лидирует Нижний Новгород с 45%, за ним Екатеринбург (41%) и Новосибирск (37%).

Аналитика «X5 Клиентский опыт» выделила хиты продаж в Петербурге: борщ, котлета по-киевски, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Из десертов популярны клубничный чизкейк, тарталетка с голубикой и пирожное «Картошка».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью