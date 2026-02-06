От борща к чизкейку: петербуржцы едят готовую еду на 19% чаще

В 2025 году петербуржцы значительно чаще стали покупать готовую еду: спрос на нее вырос почти на 20%. Об этом ТАСС рассказала Елена Крупская, директор по пищевой безопасности X5 (управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).
Согласно данным X5 Dialog, за год категория «Готовая еда» в «Пятерочке» и «Перекрестке» увеличилась на 34%. В Санкт-Петербурге прирост составил 19%.
Среди городов по темпам роста продаж лидирует Нижний Новгород с 45%, за ним Екатеринбург (41%) и Новосибирск (37%).
Аналитика «X5 Клиентский опыт» выделила хиты продаж в Петербурге: борщ, котлета по-киевски, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой». Из десертов популярны клубничный чизкейк, тарталетка с голубикой и пирожное «Картошка».