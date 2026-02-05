Эти предметы из СССР оторвут у вас с руками: разгребаем бабушкину антресоль – что можно продать втридорога

В кладовках и на антресолях во многих российских домах до сих пор хранятся вещи из прошлого: педальные машинки, стеклянные елочные игрушки или хрустальные вазы. Часто их считают лишь памятным хламом, но для коллекционеров это настоящий клад. Стоимость некоторых предметов может приятно удивить их владельцев.
Ностальгия как инвестиция
Интерес к советской эпохе превратил обычные бытовые предметы в объекты охоты. Ценность определяют три фактора: качество изготовления, ограниченный тираж и, главное, отличная сохранность. Особенно востребованы вещи в оригинальной упаковке или без следов реставрации.
Топ-5 категорий, которые ищут коллекционеры:
- Игрушки 1950-70-х годов. Фабричные куклы, металлические модели машин «Москвич» или «Волга» и, конечно, добротные педальные автомобили. Их цена сегодня измеряется десятками, а иногда и сотнями тысяч рублей.
- Раритеты «Олимпиады-80». Значки, фарфоровые тарелки, плакаты и текстиль с символикой Игр. Массовые сувениры стоят немного, а вот лимитированные серии в идеальном состоянии уходят с аукционов за солидные суммы.
- Елочные украшения. Стеклянные фигурки ручной работы на прищепках — космонавты, сказочные персонажи, овощи и фрукты. Коллекционный экземпляр может оцениваться в несколько тысяч рублей.
- Хрусталь и фарфор. Вазы, сервизы известных заводов (например, Ленинградского фарфорового завода) или изящные флаконы для духов. Их стоимость сильно зависит от производителя, дизайна и комплектности.
- Монеты. Погодовка 1970-90-х годов не представляет большого интереса, а вот ранние выпуски — настоящее золото. Например, червонец 1923 года или 10 копеек 1958 года могут стоить десятки и даже сотни тысяч рублей.
Рынок советского антиквариата продолжает расти. С каждым годом качественных вещей становится меньше, а ностальгия — сильнее. Поэтому, прежде чем расстаться с «бабушкиным наследством», стоит присмотреться к нему повнимательнее — возможно, это не просто память, а выгодная инвестиция, пишет источник.