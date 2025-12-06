Сервиз за 35 миллионов: что Екатерина II создала для Петербурга на Императорском фарфоровом заводе

Его создавали не ради красивого стола: за фарфором стояла куда более амбициозная идея.

Когда Екатерина II заказала свой первый большой сервиз на Императорском фарфоровом заводе, речь шла не только о посуде. В XVIII веке такие ансамбли были частью государственной символики, поэтому созданный в 1784 году "Арабесковый" сервиз стал выражением вкуса эпохи и представлений императрицы о новой России.

Почему сервиз вообще появился

Екатерина не любила пышность елизаветинского барокко и стремилась к строгой европейской моде — классицизму. Но ещё важнее было другое: она хотела, чтобы российский фарфор перестал быть второстепенным и стал предметом гордости державы. Поэтому заказала сервиз, который бы соответствовал уровню королевских дворов Европы.

Ансамбль получился масштабным: 973 предмета, рассчитанных на 60 персон, — столовые предметы, десертная часть и настольные украшения.

Сервиз обошёлся казне в 25 000 рублей Екатерины II — для XVIII века это была огромная сумма. Если пересчитать её в современный эквивалент, ориентируясь на стоимость серебра (в те годы рубль содержал около 18 граммов), получается примерно 450 килограммов серебра, что сегодня соответствовало бы 33–35 миллионам рублей!

Откуда взялось название

"Арабесковым" сервиз назвали из-за орнаментальных мотивов — тонких росписей по белому фону, вдохновлённых античными фресками Помпей и Геркуланума. Это был модный эстетический код Европы конца XVIII века, и Екатерина хотела, чтобы Россия говорила на том же художественном языке.

Фарфоровые аллегории

Особенность Арабескового сервиза — не роспись, а сюрту-де-табль: девять фарфоровых скульптурных композиций, созданных по моделям мастера Жака-Доминика Рашетта.

Это была целая мини-галерея на столе, где каждая фигура что-то рассказывала о царствовании Екатерины:

"Крым, или Таврис, под державою Екатерины II" — о присоединении Крыма

"Грузия под покровительством России" — о влиянии на Кавказ

"Военная сила", "Морская сила" — о мощи державы

"Правление", "Справедливость", "Великодушие", "Человеколюбие" — о "просвещённой империи", которой хотела казаться Россия

По сути это была политическая программа в фарфоре. Гости, сидевшие за столом, видели перед собой наглядный рассказ о достижениях империи — и, конечно, о самой императрице.

Как сервиз показали публике

23 сентября 1784 года сервиз впервые представили Екатерине II в одном из залов Зимнего дворца. На следующий день его демонстрировали иностранным министрам — то есть сервиз сразу стал дипломатическим инструментом.

До наших дней сохранилась лишь часть этого огромного ансамбля. Самая крупная коллекция — 181 предмет — хранится в Русском музее.

Отдельные части можно увидеть в Государственном Эрмитаже, Царском Селе, Петергофе, Кусково, ГИМ и в частных собраниях в России и Европе