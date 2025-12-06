Украшала балы Петербурга — и исчезла: реликвия Юсуповых, которую путали с жемчужиной Элизабет Тейлор

История Пелегрины — одна из самых туманых в мире ювелирных реликвий. Её путь начинается в XVI веке в водах Панамского залива, проходит через руки испанских монархов, исчезает во время Французской революции, снова появляется в России у князей Юсуповых — и затем теряется уже в конце XX века.
Сегодня никто не знает, где она находится и сохранилась ли вообще.
Не путать с Перегриной
У Пелегрины есть "старшая сестра" — знаменитая Перегрина, которую носили испанские королевы, а позже Элизабет Тейлор. Пелегрина меньше, скромнее по размерам и хуже задокументирована. Именно из-за сходства названий их веками путали, что сильно запутало последующие описания.
В XIX веке из-за этой путаницы американские журналы даже оценивали юсуповскую жемчужину в полмиллиона долларов — принимая её за более крупную Перегрину.
Испанский след и исчезновение во время революции
По одной из версий, Пелегрина была выловлена в XVI веке в Панамском заливе и попала к королю Филиппу IV. Он подарил её своей дочери Марии Терезии к свадьбе с Людовиком XIV.
Дальше след обрывается: революция, разграбленный Гард-Мёбль и десятилетия тишины. Жемчужина просто исчезает из поля зрения.
Появление в России — у Юсуповых
В начале XIX века Пелегрина неожиданно всплывает в России — в коллекции Николая Борисовича Юсупова.
Точное попадание в род неизвестно. Есть несколько версий:
— покупка у неизвестного посредника,
— приобретение у английского адмирала,
— цепочка частных сделок в Европе.
Но уже с 1820-х годов жемчужина закрепляется за Юсуповыми и передается по женской линии.
Её носила Татьяна Васильевна Юсупова — иногда как единственную серьгу, что было модным жестом времени. Позднее Пелегрина находилась и у Зинаиды Николаевны Юсуповой, одной из самых богатых женщин Российской империи.
Революция, эмиграция и попытка продажи
После 1917 года Феликс Юсупов и Зинаида Николаевна покидают Россию, увозя лишь часть драгоценностей. Пелегрина — среди спасённого.
В 1950-х Феликс пытается продать жемчужину. Её цена была высокой, но несравнимой с Перегриной, и попытка выдать одну за другую успехом не увенчалась. Тем не менее продажа позволила Юсуповым обустроиться во Франции.
Последний след
В 1989 году Пелегрина появилась в Женеве на аукционе в виде подвески, украшенной бриллиантами.Это последний раз, когда её видели специалисты.
Что с жемчужиной произошло дальше — неизвестно. Возможны три сценария:
- она находится в частной коллекции и больше не покидает сейфа;
- была перепродана на закрытых частных торгах;
- могла физически разрушиться — срок "жизни" натурального жемчуга около 500 лет (возраст Пелегрины как раз приближается к этой отметке)
В любом случае Пелегрина остаётся одним из самых загадочных ювелирных артефактов Европы — реликвией, чья биография оказалась шире, чем судьбы целых династий.