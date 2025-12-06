Украшала балы Петербурга — и исчезла: реликвия Юсуповых, которую путали с жемчужиной Элизабет Тейлор

История Пелегрины — одна из самых туманых в мире ювелирных реликвий. Её путь начинается в XVI веке в водах Панамского залива, проходит через руки испанских монархов, исчезает во время Французской революции, снова появляется в России у князей Юсуповых — и затем теряется уже в конце XX века.

Сегодня никто не знает, где она находится и сохранилась ли вообще.

Не путать с Перегриной

У Пелегрины есть "старшая сестра" — знаменитая Перегрина, которую носили испанские королевы, а позже Элизабет Тейлор. Пелегрина меньше, скромнее по размерам и хуже задокументирована. Именно из-за сходства названий их веками путали, что сильно запутало последующие описания.

В XIX веке из-за этой путаницы американские журналы даже оценивали юсуповскую жемчужину в полмиллиона долларов — принимая её за более крупную Перегрину.

Испанский след и исчезновение во время революции

По одной из версий, Пелегрина была выловлена в XVI веке в Панамском заливе и попала к королю Филиппу IV. Он подарил её своей дочери Марии Терезии к свадьбе с Людовиком XIV.

Дальше след обрывается: революция, разграбленный Гард-Мёбль и десятилетия тишины. Жемчужина просто исчезает из поля зрения.

Появление в России — у Юсуповых

В начале XIX века Пелегрина неожиданно всплывает в России — в коллекции Николая Борисовича Юсупова.

Точное попадание в род неизвестно. Есть несколько версий:

— покупка у неизвестного посредника,

— приобретение у английского адмирала,

— цепочка частных сделок в Европе.

Но уже с 1820-х годов жемчужина закрепляется за Юсуповыми и передается по женской линии.

Её носила Татьяна Васильевна Юсупова — иногда как единственную серьгу, что было модным жестом времени. Позднее Пелегрина находилась и у Зинаиды Николаевны Юсуповой, одной из самых богатых женщин Российской империи.

Революция, эмиграция и попытка продажи

После 1917 года Феликс Юсупов и Зинаида Николаевна покидают Россию, увозя лишь часть драгоценностей. Пелегрина — среди спасённого.

В 1950-х Феликс пытается продать жемчужину. Её цена была высокой, но несравнимой с Перегриной, и попытка выдать одну за другую успехом не увенчалась. Тем не менее продажа позволила Юсуповым обустроиться во Франции.

Последний след

В 1989 году Пелегрина появилась в Женеве на аукционе в виде подвески, украшенной бриллиантами.Это последний раз, когда её видели специалисты.

Что с жемчужиной произошло дальше — неизвестно. Возможны три сценария:

она находится в частной коллекции и больше не покидает сейфа;

была перепродана на закрытых частных торгах;

могла физически разрушиться — срок "жизни" натурального жемчуга около 500 лет (возраст Пелегрины как раз приближается к этой отметке)

В любом случае Пелегрина остаётся одним из самых загадочных ювелирных артефактов Европы — реликвией, чья биография оказалась шире, чем судьбы целых династий.