Куда несовершеннолетним вход воспрещён: в России утвердят запретный список работ

Минтруд России планирует изменить подход к охране труда подростков. Основное нововведение касается введения списка видов работ и функций, к выполнению которых запрещено допускать лиц младше 18 лет. Ожидается, что новый перечень вступит в силу осенью 2026 года.

Документ, утверждающий такой список, уже размещён для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Представители министерства отмечают, что сейчас существует возможность обойти запрет на труд подростков через смену названия должности, поскольку ограничения распространяются именно на профессии. Новый порядок конкретизирует запрещённые виды деятельности, благодаря чему привлечение несовершеннолетних к таким работам станет недопустимым юридически.

В сообщении пресс-службы министерства говорится:

«Проект приказа представлен на общественное обсуждение. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям».

В Минтруде добавили, что эти изменения позволят надёжнее охранять здоровье и безопасность подростков в трудовых отношениях.

В Трудовом кодексе уже предусмотрены основные требования к защите лиц моложе 18 лет. Статья 265 полностью запрещает труд несовершеннолетних на опасных, вредных и подземных работах, а также тех, которые могут нанести ущерб здоровью или моральному развитию. Сам приказ уточняет, как должны применяться эти ограничения, но не меняет положения закона.

Особо отмечается:

«Типы работ должны быть изложены и в должностной инструкции работника, в противном случае сотрудник имеет право не выполнять порученные ему задания», — объяснили в министерстве.

Новый перечень включает шестьдесят семь видов работ. Они сгруппированы, в частности, по категориям: работы со вредными условиями, труд с риском для здоровья и развития личности и другие.

Ответственность за нарушение этих норм предполагает различные меры. К ним относятся штрафы, административные санкции, а при причинении вреда здоровью несовершеннолетнего работника возможно возбуждение уголовного дела.