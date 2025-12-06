Городовой / Город / В России с 2026‑го «последние» деньги — по‑новому: как изменят выплаты на похороны
В России с 2026‑го «последние» деньги — по‑новому: как изменят выплаты на похороны

Опубликовано: 6 декабря 2025 17:57
Порядок выплат пособий работодателям изменён: теперь механизм получения средств скорректирован.

С начала следующего года Социальный фонд России приступит к самостоятельным выплатам пособия, предназначенного для организации похорон после смерти сотрудника. На это обратила внимание юрист Любава Трофимова, подчеркнув, что теперь близким умершего будет проще получить причитающиеся им средства. Она сообщила, что теперь обращаться нужно прямо в пенсионную службу.

«Сейчас работодатель уже никак в цепочке не участвует. То есть получатель пособия идет не к работодателю, а непосредственно в пенсионный фонд», — объяснила Трофимова.

Раньше помощь выдавалась через работодателя погибшего, который затем обращался за компенсацией в соответствующий фонд. С внедрением новых правил компании больше не участвуют в процессе оформления выплат, что полностью перераспределяет порядок получения пособий.

Юлия Аликова
Город
