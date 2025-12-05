«Взяли 3 млн, а отдадут 15,7»: какие «подводные камни» скрывают ипотечные платежи

Почему люди платят в пять раз больше по ипотеке, чем берут в долг.

История одной семьи, взявшей в ипотеку дом за 3 миллиона рублей на 40 лет под 13% годовых, вызывает закономерные вопросы.

Ежемесячно они оплачивают 23 тысячи рублей, однако из этой суммы на погашение основного долга уходит лишь 3 тысячи. Остальные 20 тысяч, по сути, «исчезают» в процентах.

Как такое возможно, и что можно предпринять, чтобы облегчить эту финансовую ношу?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская объясняет прталу «Городовой» подводные камни ипотечного кредитования.

«Аннуитет»: Формула, где проценты правят бал

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Сейчас в РФ практически все банки работают только с аннуитетной схемой ипотеки», — отмечает Елена Ковалерова-Павловская.

Аннуитет — это схема погашения, при которой ежемесячный платёж остаётся фиксированным на всём сроке кредита.

«В начале срока большая часть платежа идёт на оплату процентов по кредиту».

Доля погашения основного долга увеличивается лишь к концу срока. То есть, в первые годы большая часть ваших денег уходит на оплату процентов, а сам долг уменьшается незначительно.

«13% — годовых»: Неочевидная переплата

«Когда люди берут ипотеку или кредит, слыша % ставку зачастую думают, что это их общая переплата. Т.е. взяли 3 млн под 13% и думают, что переплатят 13%. Но забывают, что 13% —годовых!» — подчеркивает Елена Ковалерова-Павловская.

Это означает, что за 40 лет, при ставке 13% годовых, сумма, которую предстоит вернуть, может значительно превысить первоначальную. По расчетам эксперта, «взяли 3 млн, а отдадут 15,7 млн».

Как избежать ипотечных ловушек? Советы эксперта

Чтобы избежать подобных ситуаций и минимизировать переплату, Елена Ковалерова-Павловская даёт чёткие рекомендации:

«Чтобы избежать таких ошибок, нужно внимательно смотреть на график платежей, воспользоваться ипотечным калькулятором он-лайн, прежде чем принимать решение брать ипотеку, взвесить все за и против».

Это ключевые шаги, которые помогут заёмщикам избежать непредвиденных финансовых трудностей и осознанно подойти к такому серьёзному шагу, как оформление ипотеки.