Как Ленин превратил аристократический остров Петербурга в рай для рабочих за 10 дней

Каменный остров, некогда царство аристократии и изысканных дач, после бурь 1917 года пережил кардинальную трансформацию.

В 1920 году, в разгар эпохи военного коммунизма, Петросовет принял судьбоносное решение: превратить эти заброшенные уголки в место отдыха для рабочих.

Так начался новый, неожиданный этап в истории острова, который на долгие годы станет известен как “Остров Трудящихся”.

Стремительное преображение: от решения к реальности

Решение Петросовета было беспрецедентным по своей скорости. Всего через 10 дней после принятия постановления, 20 июня 1920 года, Каменный остров распахнул свои двери для первых отдыхающих.

Этот акт не был просто заботой о трудящихся; он стал мощным политическим и пропагандистским жестом. В Петрограде проходил II Конгресс Коминтерна, и город принимал множество иностранных делегаций.

Для нового правительства было критически важно продемонстрировать “светлое беззаботное” будущее, которое сулил коммунизм.

“Все расчеты велись на месте, по факту”, — отмечают историки, подчеркивая отсутствие детальных планов перестройки.

Тем не менее, остров был украшен ярко: появились специальные сцены для представлений под открытым небом.

Программа открытия была наполнена символизмом: “шествия рабочих, соревнования гребцов и завершалось все красочным фейерверком”.

Символы новой эпохи и театральный парад

Для подчеркивания торжественности момента были возведены временные, но впечатляющие сооружения. У входов в дома установили “прорисованную Триумфальную арку, декорированную рострами”.

На пересечении Большой аллеи и набережной Малой Невки появилась “ростральная башня”, а возле домов — монументальная скульптура рабочего с молотом, ставшая эмблемой “Освобожденного труда”.

Особое место в культурной программе занимал Летний Театр, построенный на небольшом островке у особняка Половцева.

Интересно, что все здания в округе были выполнены из дерева, но расписаны так, чтобы имитировать камень, создавая иллюзию солидности.

В этом театре проходили выездные спектакли Мариинского театра — такие шедевры, как «Лебединое озеро» и «Князь Игорь», впервые демонстрировались рабочему зрителю.

Обратная сторона “рая”: утрата и вытеснение

Однако у этого “праздника” была и своя тёмная сторона.

Дома, которые до революции принадлежали аристократии, до этого момента служили приютом для школ-интернатов, приютов для “неполноценных” и даже для представителей интеллигенции — профессоров и учителей.

Всем им было “приказано освободить помещения в срочном порядке”, чтобы освободить место для “здорового и культурного отдыха рабочих”.

При обустройстве Домов Отдыха не учитывалась историческая ценность интерьеров. Многие предметы искусства, украшавшие роскошные дачи, были утрачены или уничтожены.

“Многие предметы искусства, находящиеся в них, были и вовсе утеряны”, — констатируют исследователи, подчеркивая безвозвратные потери, связанные с претворением новой идеологии.

От “Острова Трудящихся” к историческому имени

С 1920 года Каменный остров носил название “Остров Трудящихся”, символизируя новую социальную реальность.

Это имя просуществовало до 1989 года, когда историческая справедливость восторжествовала, и острову было возвращено его первоначальное, более поэтичное название.

Путь от аристократических гнезд до рабочего курорта, а затем обратно к своему историческому имени, отражает бурные перипетии российской истории XX века.