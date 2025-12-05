Не только Эрмитаж: тайные мозаики Петербурга, которые вы могли пропустить

Санкт-Петербург, город с богатейшим культурным наследием, хранит свои сокровища не только в музеях и дворцах.

За неприметными фасадами, в укромных дворах и старых переулках скрываются настоящие арт-объекты — уникальные мозаичные шедевры, способные превратить обычную прогулку в настоящее открытие.

Доходный дом герцога Лейхтенбергского: индустриальная поэзия в мозаике

На Большой Зеленой, 28, возвышается доходный дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского, построенный в 1904–1905 годах. Это здание, принадлежавшее потомку императора Николая I, само по себе является ярким примером петербургского модерна.

Однако его главным украшением стали мозаики, созданные по эскизам С. Т. Шелкового в мастерской В. А. Фролова.

“На ней художник изобразил индустриальный пейзаж с полями, заводскими трубами и парусниками”, — отмечают исследователи.

Сегодня дом остается не просто жилым зданием, а своеобразным музеем под открытым небом.

Музей Суворова: мозаика военных подвигов

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова на Кирочной, 43, основанный в 1900 году, известен не только своей экспозицией, но и уникальной архитектурой.

Его фасад украшен монументальными мозаиками, которые “отражают военные подвиги полководца”, увековечивая его славу в ярких красках.

Эти мозаики — настоящее произведение искусства, рассказывающее историю героических свершений.

Дом Никонова: архитектурный памятник с “кокошниками”

Доходный дом Никонова, известный как “Дом с кокошниками” на Колокольной, 11, спроектированный архитектором Ф. И. Лидвалем, поражает богатством деталей.

Помимо фресок и декоративной штукатурки в русском стиле, здание украшено керамикой и мозаикой. Это не просто дом, а “настоящий архитектурный памятник, восхищающий как снаружи, так и внутри”.

В интерьерах сохранились старинные элементы, такие как кафельная плитка, разноцветные витражи и уникальная отделка квартир, создающая атмосферу прошлого.

Мозаики мастерской Фроловых

Здание Императорского общества поощрения художеств на Большой Морской, 38, имеет долгую историю, начиная с XVIII века. После многочисленных реконструкций оно обрело свой нынешний облик, украшенный мозаичными панно.

“Работы мастерской Фроловых” — латинские надписи «ARS» («искусство») и «PAX» («мир»), а также изображения гриффонов и эмблемы общества — приглашают прохожих взглянуть наверх и заметить эти скрытые детали.

Мозаичный дворик Владимира Лубенко: уголок сказки

Пожалуй, одним из самых узнаваемых и любимых мозаичных мест Петербурга является Мозаичный Дворик Владимира Лубенко на Чайковского, 2. В 1984 году художник и его ученики превратили “обычный закоулок в настоящий арт-объект”.

Сегодня этот дворик — яркое и жизнерадостное пространство, где “можно увидеть мозаичные силуэты людей, животных и сказочных существ”, моментально поднимающее настроение.

Рубинштейна: улицы, хранящие мозаичные истории

Знаменитая улица Рубинштейна, известная своей оживленной атмосферой, также хранит мозаичные секреты. За домом 1/47а скрываются шесть панно в итальянском стиле с ангелами, парусами и морскими пейзажами — творения мастерской Екатерины Огородниковой.

А неподалеку, на стене, расположился очаровательный мозаичный дворник, окруженный голубями и кошками, создавая уникальную, почти домашнюю атмосферу.

Периодическая таблица Менделеева: наука во дворе

Для любителей химии и просто ценителей оригинальных арт-объектов настоящей находкой станет гигантская периодическая таблица Менделеева, расположенная во дворах Московского проспекта, 17Ж.

Это монументальное произведение, украшающее стены НИИ метрологии, названного в честь великого учёного, соседствует с памятником самому Менделееву.

Это напоминание о том, что искусство может быть найдено в самых неожиданных местах, даже на стенах научно-исследовательского института.

Мозаичное панно “Спорт”: символ стойкости

В Ковенском переулке, 12, на брандмауэре дома находится необычное мозаичное панно “Спорт”. Созданное в 1968–1969 годах под руководством художника Василия Петровича Гусарова, оно украшало здание спортивной школы.

“В 2021 году мозаика оказалась под угрозой уничтожения, но благодаря усилиям жителей района ее удалось сохранить и отреставрировать”.

Эта история — яркий пример того, как неравнодушие горожан может спасти ценные произведения искусства.