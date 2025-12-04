«Начинать с выбора единой цветовой палитры»: как правильно украсить квартиру к Новому году

Приближение Нового года всегда связано с предвкушением праздника и желанием преобразить своё жилище.
Однако, чтобы новогодний декор выглядел современно и гармонично, а не превращался в хаотичное нагромождение украшений, стоит прислушаться к советам профессионалов.
Дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре, поделился с порталом «Городовой» ключевыми принципами создания стильного новогоднего интерьера.
Цветовая гармония: формула “двух-трёх оттенков”
Первый и, пожалуй, самый важный шаг к стильному оформлению — выбор единой цветовой палитры.
Этот подход позволяет избежать визуального шума и сохранить целостность пространства. Среди актуальных сочетаний дизайнер выделяет “белый с серебром, глубокий зелёный с молочным или графитовый с золотом”.
Эти комбинации создают ощущение изысканности и праздничной атмосферы, не перегружая пространство.
Натуральные фактуры: тепло и уют в деталях
Современные тренды в дизайне интерьера делают акцент на натуральность, и новогодняя тематика не исключение.
“Ещё один тренд — использование натуральных фактур. Дерево, лён, шерсть, бумага и живые еловые ветви создают уют и делают праздничное оформление более “тёплым””.
Эти материалы придают декору тактильность и естественность, делая его “тёплым” и располагающим.
“Такие элементы легко адаптировать даже к минималистичному интерьеру”, — отмечает Андрей Радаев, подчёркивая универсальность натуральных материалов.
Освещение: создавая атмосферу мягким светом
Свет играет ключевую роль в создании праздничного настроения. Дизайнер советует избегать ярких, “кричащих” гирлянд, отдавая предпочтение более уютным вариантам.
“Я советую отдавать предпочтение гирляндам с тёплым светом и точечной подсветке: они создают мягкую атмосферу, не перегружая пространство”.
Эффективный приём — зонирование с помощью подсветки:
“Хороший приём — разместить подсветку в нескольких локальных зонах: на окне, на полке, в зоне стола”.
Такое решение позволяет акцентировать внимание на отдельных элементах декора, создавая уютные световые островки.
Функциональный декор: красота в практичности
Для тех, кто ценит не только эстетику, но и практичность, дизайнер предлагает использовать декор функционально.
“И наконец, используйте декор функционально. Корзины для пледов, стильные подсвечники, небольшие композиции из веток и свечей — всё это выглядит празднично, но остаётся практичным”.
Такой подход позволяет избежать захламления пространства и сохранить интерьер стильным.
“Такой подход помогает сохранить интерьер стильным, не превращая квартиру в перегруженную витрину”, — подытоживает Андрей Радаев, подчёркивая важность баланса между праздничным убранством и повседневной жизнью.