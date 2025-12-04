«Начинать с выбора единой цветовой палитры»: как правильно украсить квартиру к Новому году

Приближение Нового года всегда связано с предвкушением праздника и желанием преобразить своё жилище.

Однако, чтобы новогодний декор выглядел современно и гармонично, а не превращался в хаотичное нагромождение украшений, стоит прислушаться к советам профессионалов.

Дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре, поделился с порталом «Городовой» ключевыми принципами создания стильного новогоднего интерьера.

Цветовая гармония: формула “двух-трёх оттенков”

Первый и, пожалуй, самый важный шаг к стильному оформлению — выбор единой цветовой палитры.

Андрей Радаев Дизайнер интерьеров “Я всегда рекомендую начинать с выбора единой цветовой палитры — двух-трёх оттенков достаточно, чтобы интерьер выглядел цельным и аккуратным”.

Этот подход позволяет избежать визуального шума и сохранить целостность пространства. Среди актуальных сочетаний дизайнер выделяет “белый с серебром, глубокий зелёный с молочным или графитовый с золотом”.

Эти комбинации создают ощущение изысканности и праздничной атмосферы, не перегружая пространство.

Натуральные фактуры: тепло и уют в деталях

Современные тренды в дизайне интерьера делают акцент на натуральность, и новогодняя тематика не исключение.

“Ещё один тренд — использование натуральных фактур. Дерево, лён, шерсть, бумага и живые еловые ветви создают уют и делают праздничное оформление более “тёплым””.

Эти материалы придают декору тактильность и естественность, делая его “тёплым” и располагающим.

“Такие элементы легко адаптировать даже к минималистичному интерьеру”, — отмечает Андрей Радаев, подчёркивая универсальность натуральных материалов.

Освещение: создавая атмосферу мягким светом

Свет играет ключевую роль в создании праздничного настроения. Дизайнер советует избегать ярких, “кричащих” гирлянд, отдавая предпочтение более уютным вариантам.

“Я советую отдавать предпочтение гирляндам с тёплым светом и точечной подсветке: они создают мягкую атмосферу, не перегружая пространство”.

Эффективный приём — зонирование с помощью подсветки:

“Хороший приём — разместить подсветку в нескольких локальных зонах: на окне, на полке, в зоне стола”.

Такое решение позволяет акцентировать внимание на отдельных элементах декора, создавая уютные световые островки.

Функциональный декор: красота в практичности

Для тех, кто ценит не только эстетику, но и практичность, дизайнер предлагает использовать декор функционально.

“И наконец, используйте декор функционально. Корзины для пледов, стильные подсвечники, небольшие композиции из веток и свечей — всё это выглядит празднично, но остаётся практичным”.

Такой подход позволяет избежать захламления пространства и сохранить интерьер стильным.