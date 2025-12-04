Собянин охладил мечты о метро до Северной столицы: Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект соединения столичного метрополитена с Санкт-Петербургом не рассматривается. Вместо этого ведётся строительство новой высокоскоростной железнодорожной линии между двумя городами.
Об этом он рассказал во время эфира на телеканале «ТВ Центр», отвечая на шутливый вопрос о перспективах расширения московского метро до Северной столицы.
Собянин отметил, что скоростная магистраль, которая должна связать Москву и Санкт-Петербург, отвечает всем потребностям пассажиров. Он подчеркнул, что программа реализуется при участии не только Москвы и обоих городов, но и ряда других регионов — Тверской, Новгородской и Псковской областей.
Согласно планам, на всей линии будут курсировать поезда, развивающие скорость от 200 до 400 километров в час.
Ожидается, что полностью магистраль будет введена в эксплуатацию в 2028 году. В результате жители Санкт-Петербурга смогут добраться до столицы за 2 часа 15 минут.
Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин дал распоряжение ускорить подготовку детального плана для запуска новой линии между двумя мегаполисами.