«Хухры-мухры»: что скрывается за этим таинственным выражением

В русском языке существует множество колоритных выражений, которые придают речи живость и образность. Одно из таких — «хухры-мухры».
Часто оно звучит в отрицательной форме: «Это тебе не хухры-мухры!», подчеркивая важность обсуждаемого предмета. Но откуда появилось это словосочетание, и что означает его первая, столь необычная часть?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.
«Не пустяк, а большое дело!»
Основное значение выражения «хухры-мухры» заключается в обозначении чего-то действительно важного, значимого. Это не пустяк, не ерунда, а нечто, требующее серьёзного отношения.
«Это тебе не хухры-мухры, а большое дело!» — именно так, с акцентом на важность, обычно используется эта фраза. Она призванa отмежеваться от мелочности и подчеркнуть серьёзность ситуации.
Истоки слова «хухрить» из словаря Даля
Заглянув в «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, можно найти ключ к первой части выражения. В нём есть словарная статья на слово «хухрить волосы», которое означает «приглаживаться щеголем».
Соответственно, «хухря» или «хухряй» — это, по Далю, «нечеса, растрепа, замарашка». Этот аспект указывает на первоначальное значение, связанное с небрежностью и неаккуратностью во внешнем виде.
«Мухры» как рифма и неряха
«Вторая часть мухры может быть добавлена для рифмы. Такие рифмованные образования отмечаются в диалектах», — отмечает Зорина.
Однако и для неё существует этимологическое обоснование. В том же Словаре В.И. Даля есть слово «мухрыга» (или «мухрыжка», «замухрыжка»), которое означает «замарашку, неряху, незрачного человека».
Этимологические корни: от франта до обманщика
Этимологические словари также подтверждают происхождение частей выражения. Например, в словаре М. Фасмера слово «хухрик» трактуется как «франт, лодырь», а «мухрыга» — как «неряха», «мухрыжник» — «плут, обманщик».
Очевидно, что в основе современного значения выражения лежит смысловой пласт, связанный с неаккуратностью, беспорядком, а иногда и нечестностью.
«В этимологических словарях части выражения отмечены, например, в словаре М. Фасмера, хухрик — франт, лодырь; мухрыга — неряха; мухрыжник — плут, обманщик».
Разговорный статус фразы
Важно помнить, что выражение «хухры-мухры» имеет помету «разговорное». Это означает, что его уместно использовать в неформальной речи, в дружеском общении или для придания выразительности бытовым диалогам.
«В официальной речи его употреблять не стоит», — напоминает Екатерина Зорина, подчеркивая необходимость учитывать контекст и уместность использования подобных выражений.