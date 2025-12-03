«Хухры-мухры»: что скрывается за этим таинственным выражением

В русском языке существует множество колоритных выражений, которые придают речи живость и образность. Одно из таких — «хухры-мухры».

Часто оно звучит в отрицательной форме: «Это тебе не хухры-мухры!», подчеркивая важность обсуждаемого предмета. Но откуда появилось это словосочетание, и что означает его первая, столь необычная часть?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

«Не пустяк, а большое дело!»

Основное значение выражения «хухры-мухры» заключается в обозначении чего-то действительно важного, значимого. Это не пустяк, не ерунда, а нечто, требующее серьёзного отношения.

«Это тебе не хухры-мухры, а большое дело!» — именно так, с акцентом на важность, обычно используется эта фраза. Она призванa отмежеваться от мелочности и подчеркнуть серьёзность ситуации.

Истоки слова «хухрить» из словаря Даля

Заглянув в «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, можно найти ключ к первой части выражения. В нём есть словарная статья на слово «хухрить волосы», которое означает «приглаживаться щеголем».

Соответственно, «хухря» или «хухряй» — это, по Далю, «нечеса, растрепа, замарашка». Этот аспект указывает на первоначальное значение, связанное с небрежностью и неаккуратностью во внешнем виде.

«Мухры» как рифма и неряха

«Вторая часть мухры может быть добавлена для рифмы. Такие рифмованные образования отмечаются в диалектах», — отмечает Зорина.

Однако и для неё существует этимологическое обоснование. В том же Словаре В.И. Даля есть слово «мухрыга» (или «мухрыжка», «замухрыжка»), которое означает «замарашку, неряху, незрачного человека».

Этимологические корни: от франта до обманщика

Этимологические словари также подтверждают происхождение частей выражения. Например, в словаре М. Фасмера слово «хухрик» трактуется как «франт, лодырь», а «мухрыга» — как «неряха», «мухрыжник» — «плут, обманщик».

Очевидно, что в основе современного значения выражения лежит смысловой пласт, связанный с неаккуратностью, беспорядком, а иногда и нечестностью.

«В этимологических словарях части выражения отмечены, например, в словаре М. Фасмера, хухрик — франт, лодырь; мухрыга — неряха; мухрыжник — плут, обманщик».

Разговорный статус фразы

Важно помнить, что выражение «хухры-мухры» имеет помету «разговорное». Это означает, что его уместно использовать в неформальной речи, в дружеском общении или для придания выразительности бытовым диалогам.