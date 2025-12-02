«Ух ты» с вятским акцентом: как внучка Васнецова превратила дедушкины сказки в бренд

Детские иллюстрации художника не заперли в книгах — им придумали другую жизнь.

Ухтым — это не придуманный звук, а реальная деревня в Вятской губернии (ныне Кировская область), где маленький Юра Васнецов проводил лето у бабушки и дедушки.

Внучка художника Мария Васнецова-Захарченко искала имя для семейного проекта по его наследию — и вернулась к этому топониму: слово и родное, и звучит как радостное "ух ты!". Так родился бренд, который официально описывает себя как семейный, а по сути — как продолжение дедушкиной вселенной.

Сказка, которая переселилась на скатерть

Юрий Васнецов — ученик Малевича, любимый художник Миядзаки и Норштейна, тот самый автор «сороки-белобоки», котов, лисичек и медведей из детских книжек.

Сначала внучки просто переиздавали открытки с его рисунками. Потом стало ясно: эти образы отлично «ложатся» на ткань. Сегодня «Ухтым» делает скатерти, подушки, фартуки, детские игрушки и одежду с васнецовскими персонажами — не как стилизацию, а по реальным рисункам из архива семьи. Котики и сороки, которых раньше листали только в книжке, оказываются на кухонном столе, диване или детской кровати.

Вместо холодного фонда — семейная мастерская

Формально есть фонд Юрия Васнецова, но "Ухтым" работает скорее как тёплый семейный цех: одна дочь фотографирует и ведёт соцсети, другая придумывает продукты, правнуки позируют в съёмках и тестируют игрушки.

Идея проста: не превращать наследие в музейную реликвию, а сделать так, чтобы сказки жили в повседневности — на полотенцах, новогодних игрушках, упаковке подарков. Чтобы взрослые узнавали рисунки из детства, а дети думали, что так "и было всегда".

В итоге "Ухтым" — это редкий случай, когда слово "мерч" звучит чуть несправедливо: здесь не придумывают стиль под бренд, а осторожно пускают в дом уже существующую вселенную художника.