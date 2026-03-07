Не резиновые: 3 самых густонаселенных мегаполиса мира - в каждом больше 22 млн человек

В каких городах больше всего жителей и чем они привлекают еще и туристов

Когда из одних городов жители массово уезжают, население других только увеличивается. Такая тенденция характерна для всего мира. Мегаполисы продолжают расти, привлекая миллионы людей возможностями, культурой и ритмом жизни. Канал "Яндекс путешествия" рассказал о самых крупных городах мира по численности населения.

Каир (Египет) — 21-23 млн жителей

Каир, legion-media

По данным открытых источников на 2026 год, столица Египта насчитывает около 21-23 млн человек. Это крупнейший город арабского мира, центр экономической и культурной жизни Ближнего Востока.

Путешественников сюда привлекает уникальное сочетание древности и современности. Центральные районы хранят крепости, мечети и дворцы разных эпох. Самые популярные места — крепость Салах ад-Дина, дворец Маниал и Египетский музей, где представлено более 160 000 артефактов. Старый город — это лабиринт узких улочек Коптского квартала.

Но главное сокровище находится в окрестностях Каира. Здесь расположены пирамида Хеопса — единственное сохранившееся чудо из семи чудес света, а также пирамиды Хефрена и Микерина и легендарный Большой Сфинкс. Высота пирамиды Хеопса достигает почти 150 метров.

Пекин (Китай) — 22,98 млн жителей

legion-media

В столице Китая население почти 23 млн человек. Город растет стремительными темпами — только за последний год прирост составил около 387 тысяч человек.

Пекин привлекает туристов грандиозными историческими памятниками. Прежде всего, это Великая Китайская стена, протяженность которой с учетом всех ответвлений превышает 21 000 километров. В самом городе обязателен к посещению Запретный город — самый масштабный дворцовый комплекс в мире, откуда правили китайские императоры. Не менее интересна и другая императорская резиденция — Летний дворец с его знаменитыми садами и павильонами.

Мумбаи (Индия) — 22,54 млн жителей

legion-media

Замыкает тройку лидеров индийский Мумбаи. В 2026 году в агломерации проживает 22,5 млн человек. Город растет впечатляющими темпами: за последний год население увеличилось более чем на 450 тысяч.

Мумбаи — экономическое сердце Индии и центр знаменитой киноиндустрии Болливуд. У туристов город не так популярен из-за перенаселенности и проблем с экологией, однако здесь есть на что посмотреть. Центр украшают здания в европейском стиле — вокзал и музей Чхатрапати-Шиваджи, отель «Тадж-Махал» и монументальные Ворота Индии.

Удивительно, но в мегаполисе много зелени. Город буквально утопает в деревьях, а в его черте находится Национальный парк Санджай Ганди, где можно увидеть тигров. Плотность населения здесь колоссальная — около 73 000 человек на квадратную милю, что делает Мумбаи одним из самых густонаселенных городов планеты.

