Жители бегут куда глаза глядят: 5 самых депрессивных городов России — один их вид удручает

Какие города России попали в антирейтинг по уровню благоустройства

В России 1117 городов, более 300 из них имеют население свыше 50 тысяч человек. Но далеко не каждый из них может похвастаться комфортной благоустроенной средой. Промышленное прошлое многих городов обернулось тяжёлым настоящим: с приходом рыночной экономики градообразующие предприятия закрылись или сократили производство.

Угольные регионы пришли в упадок на фоне перехода на нефть и газ. Результат — безработица, низкие зарплаты, плохая экология и отток молодёжи. Автор канала "Уголок урбаниста" привел антирейтинг городов, которые не выбирают для жизни. Перечень получил печальное название "самых депрессивных" городов России.

5. Новочеркасск (Ростовская область, 163 тыс. жителей)

Бывший промышленный центр в 25 км от Ростова сохранил лишь малую долю производства. За годы реформ город покинули 25 тысяч человек. Низкие зарплаты, проблемы с экологией, криминалом и ЖКХ — обычное дело. Даже статус столицы донского казачества не добавляет городу привлекательности. Из плюсов — пока ещё работают трамваи. В историю город вошёл трагическими событиями 1962 года, когда расстреляли рабочую демонстрацию.

4. Махачкала (Дагестан, 623 тыс. жителей)

Столица Дагестана по благоустройству проигрывает соседнему Грозному вчистую. Неухоженный город с хаотичной застройкой и редкими тротуарами. Канализация местами сливается прямо в Каспийское море. Состав населения за последние десятилетия очень изменился: русскоязычное население покинуло республику, население за 30 лет удвоилось за счёт приезжих из сёл.

3. Астрахань (475 тыс. жителей)

Некогда культурный центр Прикаспия стремительно деградирует. Трамваи и троллейбусы исчезли, автобусное предприятие обанкротилось, горожане перебиваются маршрутками. Жилой фонд изношен, доля аварийного жилья из бывших купеческих домов — одна из самых высоких в стране. Современные постройки — безликие стекляшки 2000-х.

2. Воркута (Коми, 56 тыс. жителей)

Город за полярным кругом с экстремальным климатом переживает катастрофу. После закрытия шахт население сократилось вдвое. Микрорайон Рудник полностью заброшен, посёлки-спутники превратились в города-призраки. Оставшиеся жители бегут в тёплые края, бросая квартиры или продавая за копейки. Городской транспорт — ПАЗики и редкие автобусы. Воркута похожа на дряхлеющий памятник советской эпохи, считает автор.

1. Шахты (Ростовская область, 226 тыс. жителей)

Абсолютный лидер антирейтинга. Шахтёрский город пережил закрытие большинства шахт в 90-е и до сих пор не оправился. Атмосфера 90-х с сомнительными личностями на улицах и высоким уровнем преступности будто законсервировалась. Дороги разбиты, водопровод изношен, электротранспорт уничтожен. Уныние усиливают терриконы с отвалами породы прямо у жилых домов.

В комментариях к публикации одни подписчики не согласились с рейтингом, отметив, что перечисленные города развиваются. Другие комментаторы еще и расширили список.

"Ещё есть Мурманск, Архангельск, Волгоград, Челябинск, Нижний Тагил, Курган, Чита. 80% страны в таком состоянии", - прокомментировал один из них.

