Природные и рукотворные: какие объекты входят в число 7 чудес России и где они находятся

Достопримечательности России, которым нет равных

О семи чудесах света знает каждый, но не каждый в курсе, что есть и альтернативный список, только российский. В 2007 году в стране провели масштабный проект — «Семь чудес России», в котором жители страны могли предложить на сайте проекта идеи, какие природные и архитектурные достопримечательности заслуживают гордого звания нового чуда.

Из 400 выдающихся объектов к 2008 году выбрали победителей — природных и рукотворных.

Озеро Байкал — уникальное озеро, самое глубокое на планете (1642 метра), хранитель 20% мировых запасов пресной воды. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Долина гейзеров (Камчатский край, Кроноцкий заповедник) — единственное гейзерное поле на евразийском континенте, где находится множество горячих источников. Долина известна по фильму «Земля Санникова».

Столбы выветривания (Республика Коми, плато Маньпупунёр) — загадочный объект, которому 200 миллионов лет. Семь исполинских каменных изваяний высотой от 30 до 42 метров образованы самой стихией — силами воды и ветра. По легенде манси, эти столбы — окаменевшие великаны.

Гора Эльбрус (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) — самая высокая точка России и Европы (5642 метра). Имеет две вершины, покрыт ледниками, питающими горные реки, и окружённый минеральными источниками.

Мамаев курган и статуя «Родина-мать зовёт!» (Волгоград). Уникальный мемориальный комплекс памяти героев Сталинградской битвы. Высота статуи — 85 метров. К ней ведут 200 ступеней — по числу дней Сталинградской битвы.

Петергоф — город под Санкт-Петербургом, построенный Петром I как «русский Версаль». В городе 176 фонтанов и 4 каскада. Очень живописное и величественное место.

Собор Василия Блаженного (Москва) — объект в самом сердце России. Покровский собор на Красной площади построен в честь взятия Казани. Архитекторы — Барма и Постник. По легенде, Иван Грозный велел их ослепить, чтобы они никогда не не построили ничего прекраснее этого храма.

