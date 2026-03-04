Крытые павильоны к июлю: Беглов защитит от дождя жителей новостроек

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, распорядился обустраивать крытые павильоны на остановках в кварталах новостроек. Информацию об этом распространила пресс-служба Смольного.
Во время личного приема к градоначальнику обратилась местная жительница. Она пожаловалась, что на остановках у «Богословского кладбища», где часто бывают пожилые петербуржцы и семьи с детьми, нет навесов.
Беглов дал поручение Комитету по благоустройству установить павильоны ожидания пассажиров в обоих направлениях движения к 31 июля 2026 года.
Кроме того, губернатор обязал в обязательном порядке предусматривать такие крытые конструкции на всех остановках общественного транспорта в районах с новыми жилыми комплексами.
По данным на сегодняшний день, под управлением Комблага находится 3928 павильонов для городского пассажирского транспорта.
За прошлый год в городе появилось 581 новый павильон, а в этом году запланировано установить еще 203.