Опубликовано: 4 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Крытые павильоны к июлю: Беглов защитит от дождя жителей новостроек
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В этом году планируется установить 203 павильона.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, распорядился обустраивать крытые павильоны на остановках в кварталах новостроек. Информацию об этом распространила пресс-служба Смольного.

Во время личного приема к градоначальнику обратилась местная жительница. Она пожаловалась, что на остановках у «Богословского кладбища», где часто бывают пожилые петербуржцы и семьи с детьми, нет навесов.

Беглов дал поручение Комитету по благоустройству установить павильоны ожидания пассажиров в обоих направлениях движения к 31 июля 2026 года.

Кроме того, губернатор обязал в обязательном порядке предусматривать такие крытые конструкции на всех остановках общественного транспорта в районах с новыми жилыми комплексами.

По данным на сегодняшний день, под управлением Комблага находится 3928 павильонов для городского пассажирского транспорта.

За прошлый год в городе появилось 581 новый павильон, а в этом году запланировано установить еще 203.

Автор:
Юлия Аликова
Город
