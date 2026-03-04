Городовой / Полезное / 20 лет - не предел: топ пород кошек-долгожителей - отличаются превосходным здоровьем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Старинный город, который называют "Русской Финляндией": основан в XVI веке - где находится и чем знаменит Полезное
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия Город
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

20 лет - не предел: топ пород кошек-долгожителей - отличаются превосходным здоровьем

Опубликовано: 4 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
20 лет - не предел: топ пород кошек-долгожителей - отличаются превосходным здоровьем
20 лет - не предел: топ пород кошек-долгожителей - отличаются превосходным здоровьем
Legion-Media
Какие породы кошек можно отнести к долгоживущим

У кошек жизнь намного короче, чем у человека, что приносит многим владельцам страдания. Но и среди этих животных встречаются те породы, которые являются долгожителями. Канал «Про кошек» назвал несколько из них.

Бурманская кошка

legion-media
legion-media

«Эти активные жизнерадостные красавицы отличаются не только внешней привлекательностью, но и большой продолжительностью жизни. Бурмы живут 15-18 лет», - сообщает источник.

Если обеспечить животному правильный уход, хорошее питание, то оно сможет дожить до 20 лет минимум.

Сиамская кошка

legion-media
legion-media

В среднем эти кошки проживают 15 лет, но часто встречаются и исключения. При заботе, правильном кормлении они способны находиться рядом 20-30 лет. Некоторые животные имеют подверженность к респираторным заболеваниям, поэтому важно избегать сквозняков в любое время года.

В Книгу рекордов Гиннеса даже входил сиамский кот Скутер, который в 2016 году отметил 30-летний юбилей. Этот случай является прямым доказательством долгожительства породы.

Саванна

legion-media
legion-media

«Это очень крупная порода - гибрид африканского сервала и домашней кошки. У породы отличная генетика, она неприхотлива в уходе и не подвержена болезням. Живут кошки примерно 15-20 лет, из-за чего их можно смело отнести к долгожителям», - рассказывает канал.

Персидская кошка

legion-media
legion-media

Порода спокойно доживает до 16-20 лет при правильном уходе. Персидским кошкам требуется регулярное вычесывание, качественное питание, а также умеренная физическая активность. Животные склонны к определенным заболеваниям, поэтому с некоторой периодичностью потребуются осмотры у ветеринара.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек являются наиболее агрессивными.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью