20 лет - не предел: топ пород кошек-долгожителей - отличаются превосходным здоровьем

У кошек жизнь намного короче, чем у человека, что приносит многим владельцам страдания. Но и среди этих животных встречаются те породы, которые являются долгожителями. Канал «Про кошек» назвал несколько из них.
Бурманская кошка
«Эти активные жизнерадостные красавицы отличаются не только внешней привлекательностью, но и большой продолжительностью жизни. Бурмы живут 15-18 лет», - сообщает источник.
Если обеспечить животному правильный уход, хорошее питание, то оно сможет дожить до 20 лет минимум.
Сиамская кошка
В среднем эти кошки проживают 15 лет, но часто встречаются и исключения. При заботе, правильном кормлении они способны находиться рядом 20-30 лет. Некоторые животные имеют подверженность к респираторным заболеваниям, поэтому важно избегать сквозняков в любое время года.
В Книгу рекордов Гиннеса даже входил сиамский кот Скутер, который в 2016 году отметил 30-летний юбилей. Этот случай является прямым доказательством долгожительства породы.
Саванна
«Это очень крупная порода - гибрид африканского сервала и домашней кошки. У породы отличная генетика, она неприхотлива в уходе и не подвержена болезням. Живут кошки примерно 15-20 лет, из-за чего их можно смело отнести к долгожителям», - рассказывает канал.
Персидская кошка
Порода спокойно доживает до 16-20 лет при правильном уходе. Персидским кошкам требуется регулярное вычесывание, качественное питание, а также умеренная физическая активность. Животные склонны к определенным заболеваниям, поэтому с некоторой периодичностью потребуются осмотры у ветеринара.
