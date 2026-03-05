Городовой / Город / Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай Полезное
Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть Полезное
В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия

Опубликовано: 5 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия
Городовой ру
Женщины спасли полуторагодовалого мальчика.

Женщинам из Петербурга, которые спасли полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна на 10-м этаже дома на Богатырском проспекте, вручили знак отличия «За доблесть в спасении».

Торжественная церемония прошла в Смольном, сообщает корреспондент ТАСС.

Нагрудные знаки получили медсестра Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России Ольга Артемьева, её коллега Анна Кабашова, а также воспитательница детского сада №77 в Приморском районе Екатерина Безгубова.

По словам Кабашовой, они получили массу сообщений поддержки от незнакомцев, родных, друзей, одноклассников и коллег.

В соцсетях одной из групп мама мальчик поблагодарила спасительниц и отметила, что ребёнок хорошо себя чувствует, а сотрясение мозга не подтвердилось.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью