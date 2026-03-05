Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия

Женщинам из Петербурга, которые спасли полуторагодовалого малыша, выпавшего из окна на 10-м этаже дома на Богатырском проспекте, вручили знак отличия «За доблесть в спасении».
Торжественная церемония прошла в Смольном, сообщает корреспондент ТАСС.
Нагрудные знаки получили медсестра Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России Ольга Артемьева, её коллега Анна Кабашова, а также воспитательница детского сада №77 в Приморском районе Екатерина Безгубова.
По словам Кабашовой, они получили массу сообщений поддержки от незнакомцев, родных, друзей, одноклассников и коллег.
В соцсетях одной из групп мама мальчик поблагодарила спасительниц и отметила, что ребёнок хорошо себя чувствует, а сотрясение мозга не подтвердилось.